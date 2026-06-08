AHMIĆI SU IZMANIPULISALI OBOJICU! Lukina majka Biljana o sinovljevom odnosu sa Asminom: Mevlida i Mustafa su shvatili da...

Protekle nedelje ponovo se povela priča o odnosu nekada ljutih neprijatelja Luke Vujovića i Asmina Durdžića, koji su posle žestokog rata, uvreda i ozbiljnih pretnji spustili loptu.

Mnogi se pitaju kako to da Luka sada ublažava sve Asminove pretnje i dela, zbog kojih je u jednom trenutku zaplakao u Beloj kući. Lukina majka Biljana Vujović oglasila se za naš portal ovim povodom i iskazala svoj stav.

Kako je objasnila, za sve krivi Ahmiće, porodicu bivše snaje Aneli Ahmić, koja je Asminova bivša žena.

- Luka ne pokušava ništa da ublaži, kao ni Asmin. To je tako bilo pa je bilo i moglo je da bude kobno po obojicu. Srećom, sve se raspisalo i oni su, kao i svi mi spolja, mislim na Asminove roditelje, shvatili da su oboje bili izmanipulisani od strane Ahmića - objasnila je Biljana za Pink.rs i zaključila:

- Raduje me što su u dobrim odnosima. Bog je veliki! To je sve što imam da kažem.

Autor: D. T.