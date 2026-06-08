AKTUELNO

Domaći

AHMIĆI SU IZMANIPULISALI OBOJICU! Lukina majka Biljana o sinovljevom odnosu sa Asminom: Mevlida i Mustafa su shvatili da...

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Protekle nedelje ponovo se povela priča o odnosu nekada ljutih neprijatelja Luke Vujovića i Asmina Durdžića, koji su posle žestokog rata, uvreda i ozbiljnih pretnji spustili loptu.

Mnogi se pitaju kako to da Luka sada ublažava sve Asminove pretnje i dela, zbog kojih je u jednom trenutku zaplakao u Beloj kući. Lukina majka Biljana Vujović oglasila se za naš portal ovim povodom i iskazala svoj stav.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako je objasnila, za sve krivi Ahmiće, porodicu bivše snaje Aneli Ahmić, koja je Asminova bivša žena.

- Luka ne pokušava ništa da ublaži, kao ni Asmin. To je tako bilo pa je bilo i moglo je da bude kobno po obojicu. Srećom, sve se raspisalo i oni su, kao i svi mi spolja, mislim na Asminove roditelje, shvatili da su oboje bili izmanipulisani od strane Ahmića - objasnila je Biljana za Pink.rs i zaključila:

Foto: TV Pink Printscreen

- Raduje me što su u dobrim odnosima. Bog je veliki! To je sve što imam da kažem.

Autor: D. T.

#ANELI AHMIĆ

#Asmin Durdžić

#Biljana Vujović

#luka vujović

POVEZANE VESTI

Domaći

BILJANA, BIĆE TI SVE ISTO KAO I MENI! Alibabina majka Mevlida upozorila Lukinu da se što pre reše Aneli: Dok ga gledamo, u njemu vidimo starog Asmina!

Domaći

Mustafa Durdžić se oglasio posle skandalozne svađe Asmina i Bore Santane: Za sina ima jasnu poruku

Domaći

Ne znam kako mu se ne povraća kada poljubi Sofiju! Terzina prijateljica, bivša učesnica Elite, zgrožena njegovim ponašanjem: Sramota me je kad me pita

Domaći

Evo kako su Janjuš i Aneli dočekali jutro, nakon što su saznali da će POSTATI RODITELJI! (VIDEO)

Domaći

NOVE TUŽBE ZA KAČAVENDU! Lukina majka Biljana je goni na sud: I nad popom ima pop!

Zadruga

Nada poslednja umire: Bebica ubeđen da će se pomiriti sa Teodorom, ona u strahu da je ne pljune na letovanju! (VIDEO)