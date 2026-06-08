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Oboleli od kadra, duševni bolesnici, tri bedne, nesrećne duše! Stanija izabrala najpohlepnije, oštra kao sablja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku.

Učesnici danas biraju tri najpohlepnije osobe u Beloj kući, a sledeća je reč dobila Jovana Tomić Matora.

- Pohlepa nije isto što i alavost, i ja hoću da imam za svoju devojku sve - počela je Matora.

- Svi smo bili kratki, hajde i ti - rekao je Uroš.

- Za mene je pohlepa kad pričaju ljudi kako su glavni, kako smo mi ovde 9 godina, pokušavaju da nas omalovažavaju. Ne žele da im se blam ugasi, to je pohlepa. Navešću mog druga Ivana Marinkovića, koji mene ućutkuje, ima potrebu da bude u centru pažnje, egocentrik. Jovana Mitić je pohlepna, samo i isključivo o sebi priča. Mića je bio danas pohlepan, nije bilo potrebe da se ističe kroz budžet - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ću da navedem ove tri bedne nesrećne duše, Ivan, Uroš i Jovana advokatica, ne samo da su duševni bolesnici, neka pričaju u kameru do sutra, oboleli su od kadra - rekla je Stanija.

- Svi smo pohlepni, pa i ja, želim što više sreće, ljubavi novca, nije mi nikad dosta - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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