IMA 40 GODINA I PONAŠANJE RAZJARENOG BALAVCA! Filip Car žestoko o Đukiću: Degutantan je, kao da se pere od GLASINA KOJE GA PRATE!

Turbulentan odnos Aneli Ahmić i Filipa Đukića nedeljama unazad intrigira učesnike, ali i milione gledalaca "Elite". Ahmićeva ga je danas ponovo nazvala folirantom i ostala pri svojoj odluci da sa njim prekine svaku vrstu komunikacije, a sada je njihov odnos za Pink.rs prokomentarisao bivši učesnik "Zadruge" Filip Car.

Ne krije da mu se ponašanje Đukića nimalo ne dopada.

- Iskreno, ne sviđa mi se ponašanje Filipa Đukića zato što je to skoro četrdesetogodišnji muškarac koji nema veze što nema dece, ali te izjave:"Ne bih bio sa ženama nikada u vezi koje imaju decu", a upravo sa takvim ženama završava... Mislim da su to ponižavajuće reči za žene. On već treba da gleda da se ostvari kao otac, a ne sa 40 godina po rijalitiju iz dana u dan sa drugim ženama bude. Ne mogu reći, ja sam radio slične stvari, ali imao sam 27-28 godina, menjao sam iz dana u dan žene, ali sam imao 28, a ne 38 godina i nisam bio voditelj televizije - objasnio je Car, pa nastavio:

- On je tamo došao kao neko ko je voditelj na televiziji, treba da pazi na svoj imidž, a neke stvari mi se kod njega ne sviđaju. Drag mi je i gotivim ga, ali realno, to što radi ne mogu opravdati. Isto tako, gotivim i Aneli, i ona mi je draga. Znate da je podržavam, da smo dobri, ali moram reći da mi se ne sviđa što nije sama. Ako nije uspelo sa Lukom, opstalo sa njim, sa Asminom... Ako sa Janjušem završilo kako se završilo, onda ne treba dalje da srlja u odnose tipa Anđelo, Đukić, na šta to liči? Mislim da bi se trebala osvestiti, privesti rijaliti kraju. Mislim da je favorit čak ove godine za pobedu, uzeti svoje honorare i otići svojoj porodici. Mislim da joj više nije potrebno u rijalitiju srljati u neke odnose i raditi neke stvari - objašnjava on.

Ima zamerke kako na njegov, tako i na njen račun.

- Uopšte mi se ni povezivanje njih dvoje ne sviđa, mislim da jedno drugom nisu potrebni, da im trebaju različiti partneri. Taj odnos, ta kombinacija je u startu osuđena na propast, nimalo mi se ne sviđa. I Filip i Aneli su mi dragi, ali ne bih bio objektivan kada bih rekao da su super. Ne, nisu. Aneli isto ima 36-37 godina, majka je, ne treba da dozvoljava da srlja u još jedan odnos. Isto tako i Filip - daj druže, stani, ponašaš se ko razjareni balavac. Sad mi je već sumnjivo, on kao da želi nešto da dokaže, da opere neke priče i insinuacije koje su bile... Sve je okej, ali što je preterivanje, preterivanje je. Već postaje degutantno to što on radi. A od svake devojke se vešto ogradi i vešto izbegne da snosi bilo kakve konsekvence i bilo kakvu osudu za neki odnos, ili da odnos odbrani, zastupa, stane iza njega. On bi da se j*be, ali da mu ne uđe. Ne sviđa mi se to nikako.

Autor: D. T.