Ostalo ti je još DESETAK GODINA ŽIVOTA, u Vrnjačku banju nisi otišao! Janjuš udario na Miću, nastao KARAMBOL! (VIDEO)

Žestoko.

Danas učesnici biraju najpohlepniju osobu u rijalitiju.

- Na prvom mestu je Anđelo, na drugom mestu je Aneli, koja pohlepno i nezajažljivo koristi svoju porodicu za dolaska do prvog mesta. A broj tri je najkvarniji u kući, znam da je beton liga, ali je to Murat, stoka jedna neotesana, kao da je došao iz Etiopije, a ne iz Španije, uzima od ljudi hranu, gledaju ga kao klošara, naplaćuje masaže, naplaćuje duplo šta kupi u prodavnici. G*vno nezajažljivo - rekao je Ivan.

- Kome ste vi bitni - počeo je Janjuš.

- Pa kome si ti bitan, pričaću dvadeset sati - rekao je Mića.

- Ja sam najbitniji ljudima koji su normalni. Navešću tebe Mićo, pohlepan si za kamerama, za ovim, ostalo ti desetak godina života, nisi otišao još u Vrnjačku banju kako treba - rekao je Janjuš.

- Živeću koliko je Bog rekao, a ne koliko ti kažeš kerino jedna - rekao je Mića.

- Ovaj ti je bio prijatelj za kog si govorio da je pobednik - rekao je Janjuš za Anđela.

- On je pričao da si cvileo u podrumu - rekao je Mića.

Autor: R.L.