FILIP JE PRVI PRODAO MOG SINA! Lukina majka Biljana bez dlake na jeziku o Đukiću: Misli da je poseban zbog Aneli, ali...

VIšedecenijski prijatelji Filip Đukić i Luka Vujović u aktuelnoj sezoni "Elite" stavili su tačku na svoje prijateljstvo. Luka sada čeka dete sa Anitom Stanojlović, Filipovom bivšom "kombinacijom", dok Đukić ljubaviše sa Aneli Ahmić, Lukinom bivšom verenicom.

Njih dvoje su ponovo žestoko raspravljali o razlozima pucanja prijateljstva danas, tokom podele budžeta. U raspravu su se uključili i drugi takmičari koji su iznosili svoje argumente i zauzimali strane u ovom sukobu, a sada se ovim povodom za Pink.rs oglasila Biljana Vujović, Lukina majka.

- Šta da komentarišem? Filip misli da je nešto poseban kao što je i Luka mislio i da će odnos sa Aneli biti drugačiji i da će se razlikovati od njenih prethodnih veza. Nažalost, neć ! Aneli ne poštuje muškarca sa kojim je, ni na jedan način, ni tog muškarca ni njegove najbliže. Što se Luke i Filipa tiče, Filip je prvi prodao Luku i to je Luka lepo objasnio na nominacijama. Slažem se sa njim od reči do reči. Luka je tada branio nešto svoje, bar je tako mislio i ne sluteći šta se napolju dešava. Da je bilo obrnuto, Luka se ne bi odvojio od Filipa ni sekunde - objasnila je Biljana, te pomenula Asmina Durdžića.

- Asmin I Luka su morali da prođu kroz taj težak period, ali su sada načisto sa svim. Pogotovo moj Luka. Bio je u velikoj zabludi, ispao mu je veči prijatelj Asmin i od Terze i od Filipa, što mene prilično raduje. Evo, recimo, ja lično nikada nisam ni kafu popila sa Filipovim roditeljima, a deca nam se druže od malih nogu i živimo u istom kraju, a sa Asminovima se i redovno čujem i baš su mi prirasli srcu, pogotovo Mevlida. Sve je kako treba da bude i sve će doći na svoje mesto - poručuje Lukina majka.

Autor: D. T.