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BLAGO KUĆI KOJU ANELI ZAOBIĐE! Bivši učesnik Elite žestoko o njenoj aferi sa Đukićem, prognozira im INTIMNE ODNOSE

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Da li je u pravu?

Bivši učesnik "Elite 9" Jovan Rajić je, gostujući u emisiji "Pitao bih za druga" na Red televiziji otkrio da veruje u varnice koje su se stvorile između Filipa Đukića i Aneli Ahmić, te da je siguran da će njih dvoje zavšiti zajedno.

- Filip neće ući u vezu sa Aneli, on je celu kuću roknuo, moguće da će i Aneli da strada - rekao je Joca i dodao:

- Mislim da su on i Sara osam-osam, mora da pobedi. Aneli dobro izgleda, a u utorak ako se jače potegne, ne bi me čudilo da završe u krevetu, pa šta im Bog da. Izgleda da je Aneli fatalna, ali realno je da dobro izgleda.

- Kakav je lik, je l' lako zaljubiti se u Aneli - pitali su voditelji.

Foto: RED TV Printscreen

- Blago kući koju ona zaobiđe, nije mi ona žena za kuću, za porodicu. Fizički deluju prelepo, imaju tu ludačku energiju, ima sličnosti, mislim da će da se zveknu u rijalitiju - rekao je Joca.

Autor: R.L.

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