VODIM TE VEČERAS U DEVOJAČKU SOBU! Gastoza uživo u programu muvala školska drugarica Maje Marinković: Bila je pacovka, a ja lepa, prirodna! (VIDEO)

Pobednik "Elite 8" Nenad Marinković Gastoz danas se zvanično vratio Jutjubu, na oduševljenje svojih dugogodišnjih pratilaca koji ne prestaju da komentarišu njegov "dejt" sa javnosti nepoznatom devojkom koja mu se sve vreme otvoreno nabacivala pred kamerama!

Naime, Gastoz je pokrenuo lajv podkast "Gasttozz and stories" gde je na otvorenom, na Zemunskom keju, razgovarao sa slučajnim prolaznicima, a u jednom trenutku je za njegov sto sela devojka koja mu se, pre nego što je prihvatila poziv za razgovor, otvoreno nabacivala.

- Ja tebe vodim na večeru, teča mi je menadžer... Večeras te vodim u devojačku sobu ako smeš - rekla mu je ona, što je njega dovelo do suza.

Tu se nije zaustavila, već je nastavila:

- Ne volim plave oči, ali vodim te večeras na ribu... Večeras pecamo ribe ako smeš - provocirala ga je crnokosa dama, a na pitanje gde su joj roditelji, rekla je:

- Otišli oni u Banju Koviljaču... Bolje ti i ja večeras malo... Da gledamo zvezde! Imam Durex zlatni - nasmejala je ona sve okupljene.

U jednom trenutku poželela je i ona da uđe u rijaliti, kako bi "rešila" Maju Marinković. Ispostavilo se da se poznaju iz srednje škole.

- Ja sam bila sa njom kad je bila pacovka, a sad je stavila d*pe, ja sam lepša od nje prirodna! Ja sam išla u školu za negu lepote, ona je tad bila fuj. Ja sam prirodna, a ona i dalje fuj - bez pardona rekla je Gastozu, a potom mu predočila planove za veče.

- Da te j*bem... Ja večeras tebe, golden shower... - nabrajala je ona, a Gastozu je u jednom trenutku bilo vidno neprijatno.

Autor: D. T.