OVE NOĆI GORE ŠIMANOVCI! Takmičari ni ne slute ko im stiže u Elitu: Zanosna pevačica i momci o kojima SVI PRIČAJU (FOTO)

Večeras će u "Eliti", kao i svakog utorka, biti održana još jedna žurka u nizu, a Veliki šef se potrudio da ponovo oduševi takmičare!

Naime, u "Elitu" odmah posle emisije "Amidži šou" stiže mlada folk pevačica Anđela Stojković, koja je domaću javnost oduševila svojim vrhunskim vokalom, ali i lepotom.

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Takođe, za sjajan provod će, pored Anđele, biti zaduženi i momci iz Dijamanti benda, jednog od najpopularnijih muzičkih sastava na ovim prostorima.

To nije sve - učesnike će dobro "zagrejati" DJ Denny, popularni di-džej koji će pažljivim odabirom domaćih i stranih hitova podići sve učesnike na noge!

Ne propustite žurku u "Eliti" u utorak na TV Pink, odmah posle emisije "Amidži šou".

Autor: D.T.