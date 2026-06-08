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SUTRA ĆE GORETI ŠIMANOVCI! Takmičari ni ne slute ko im stiže u Elitu: Zanosna pevačica i momci o kojima SVI PRIČAJU (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: ustupljene fotografije ||

Sutra uveče će u "Eliti", kao i svakog utorka, biti održana još jedna žurka u nizu, a Veliki šef se potrudio da ponovo oduševi takmičare!

Naime, u "Elitu" sutra odmah posle emisije "Amidži šou" stiže mlada folk pevačica Anđela Stojković, koja je domaću javnost oduševila svojim vrhunskim vokalom, ali i lepotom.

Takođe, za sjajan provod će, pored Anđele, biti zaduženi i momci iz Dijamanti benda, jednog od najpopularnijih muzičkih sastava na ovim prostorima.

Foto: ustupljene fotografije

Foto: ustupljene fotografije

To nije sve - učesnike će dobro "zagrejati" DJ Denny, popularni di-džej koji će pažljivim odabirom domaćih i stranih hitova podići sve učesnike na noge!

Foto: Instagram.com

Ne propustite žurku u "Eliti" u utorak na TV Pink, odmah posle emisije "Amidži šou".

Autor: D.T.

#Dijamanti bend

#ELITA

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