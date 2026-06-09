NEĆU DA SE UPOZNAJEM SA MEVLIDOM PO IZLASKU: Maji i Asminu roditelji pomrsili konce, on poslao jasnu poruku! (VIDEO)

Roditelji im pomrsili konce!
Dok je emisija ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem u toku, Maja Marinković i Asmin Durdžić odlučili su da rasprave spornu situaciju koaj se desila tokom esmije.
- Koliko si ti kvaran. O čemu ti pričaš, tvoja mama se hvalila po Tik-Toku da će da me šuri vrelom vodom. Ti porediš sebe konjinu od 36 godina. Neću da sa njom više imaš komunikaciju, samo poslovno - rekla je Maja.
- Nisam ja balavac kome će mama i tata da određuju s kime ću biti. Videđeš šta će biti kad izađem - rekao je Asmin.
- Gde ideš tamo? Đođi ovamo - naredila je Maja.
- Meni ne treba devojka koja sluša mamu i tatu, a isto tako ni tebi ne treba muškarac koji sluša mamu i tatu - rekao je Asmin.
- Gledaj bolje svoje što komentarišu i što se udružuju sa Filipom Carom - rekla je Maja.
- je l' ti znaš s kakvim si muškarcem u vezi? Ja imam traume - rekao je Asmin.
- Neću ja da se upoznajem ni sa kim. Posle onih uvreda neću - rekla je Maja.
- Onda budi klošarka. To si ti - rekao je Asmin.
- Kao što ja ne očekujem da se ti upoznaješ - rekla je Maja.
- Ali ako ona tebi prva priđe očekujem da budeš kulturna- rekao je Asmin.
- Ne - rekla je Maja.
- Onda ti i ja ne možemo da budemo u vezi - rekao je Asmin.
Autor: Teodora Mladenović