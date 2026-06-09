Tokom ankete nastao novi karambol! Asmin odbija Anelin plan da zajedno kupe Nori stan: Kad budem svom detetu ponovo otac sam ću ga kupiti (VIDEO)

Do usijanja!

U toku je emisija “Pretres nedelje” sa Milanom Miloševićem, voditelj je najavio rezultate ankete za najpohlepniju osobu u ''Eliti 9''.

- Na trećem mestu najpohlepnija učesnica ''Elite 9'' je Aneli Ahmić. Anita zašto baš ona? - rekao je Milan.

- Moguće da je to što je imala lep život sa Lukom. Njoj je to bilo malo, ahtela je još svega. Sad se upalila jer se bliži kraj i shvatila je šta je izgubila. Izgubila je baš zbog te pohlepe - rekla je Anita.

- Pohlepna je u nekim trenutcima i prema Neriu. Aneli se nigde nije čvrsto zauzela. Ne misli ni na sebe u ovom odnosu sa Filipom - rekla je Matora.

- Ja mislim da su gledaoci jasno videli nakon tri sezone da uživa u životu. Sve vreme potencira za prvim mestom i novcem. Da je ostala napolju danas ne bi bila pohlepna - rekao je Luka.

- Sve joj je preče i da ni na jednom polju nije uspela da reši situaciju. Novčana satisfakcija je iznad svega. Ne ume da ceni ono što ima - rekao je Ivan.

- Ušla sam teeču godinu za redom, trošio se novac, ne trošim novac samo za sebe. - rekla je Aneli.

- Na drugom mestu je Asmin Durdžić - rekao je Milan.

- Asmin je pokazao da vapi za ženskim polnim organom i hrlio ka Majinoj va*ini - rekla je Teodora.

- Po svemu sudeći jeste. Šta god mu daš on je nezasit. Gleda samo sebe i svoj interes. To mu je iznad porodice - rekla je Milena.

- Pokazao je da mu ništa nije bitno. Rekao je da mu je nebitna porodična stvar da reši. On je jedan mrzitelj i zlo. Lošijeg čoveka u životu nisam upoznao. - rekao je Dača.

- Pohlepan je, prvi trči u prodavnicu, kad je nagrada isto. Uradio je sve da me osvoji, prodao je ženu i dete. On je nezasit jer je nesrećan. On ima nešto u sebi da ga radi zlo - rekla je Stanija.

- Ja jesam pohlepan u životu, u poslu, kad su pare u pitanju. Možda sam pohlepan jer sam hteo da osvojim Maju - rekao je Asmin.

- Da li pristaješ da pola od svog honorara odemo i potpišemo, ja 70%, a ti 30% , odemo i potpišemo i kupimo Nori stan? - pitala je Aneli.

- Ne, da ga Sita proda. Ja kada budem bio ponovo Nori tata ja ću svom detetu sam kupiti stan - rekao je Asmin.

- Broj jedan, ubedljiva pobeda, Luka Vujović - rekao je Milan.

- Naveo sam Luku. Rekao sam da uošpšte ne mare, ne biraju sredstva da dođu do cilja. On jeste pohlepan, od sitnica pa do bitnih stvari. Jako sebična i samoživa osoba koja je spremna na sve samo da bi zadovoljio svoje potrebe - rekao je Anđelo.

- To su moji glasači glasali, uverena sam u to. Mislim da su moji glasači umorili prste glasajući za Asmina i Luku - rekla je Aneli.

Autor: Teodora Mladenović