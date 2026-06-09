Slom Lepog Miće posle DECENIJE RIJALITI KARIJERE! Učesnici udruženi protiv njega, na stolu slavili NJEGOV KRAH, on pokušao IZOLACIJOM da izniveliše stvari, pa doživeo FIJASKO!

Većina učesnika se udružila i zajedničkim snagama napala Lepog Miću.

Na samom početku sinoćne emisije "Izbor porčka" voditelj Milan Milošević dao je reč Anđelu Rankoviću kako bi pričao o današnjem sukobu koji je imao sa Lepim Mićom.

- On o meni nije rekao nijednu lepu reč na njegovim podelama budžeta ovde godine. Hvalospeve ne moraš da pričaš, ali sam zaslužio bar jednu lepu reč. Koje su to tri osobe za koje si razmišljao da li ćeš da im daš srednji budžet, a meni si dao mali? Anastasija, Jovana pevačica, Stanija koju si ovde nagazio i ja - pričao je Anđelo.

- Rekao sam da se vagam, a dao sam pola sata pre nego što sam tebi - rekao je Lepi Mića.

- Ovo je smešna priča. Smatram da on namerno sve radi i kruži da bi on imao opravdanje. Ja sam znao šta on radi, a nisam rekao nijedu ružnu reč. Što si se družio sa mnom ako sam folirant? - pričao je Anđelo.

- Kakve priče ti porediš? Tebe je Đedović us*rao, a meni ti zameraš. Ti si jedva čekao svađu, mali si... Anđelo, ti spominješ kikiriki puter. Ti si ovde glumio emociju - pričao je Lepi Mića, a Matora, Ivan i Janjuš su počeli da slave na stolu.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matori kako bi prokomentarisala podelu budžeta ovonedeljnog vođe Lepog Miće.

- Sve što je Mića rekao je ispričana priča. Anđelo ima privlačnost sa Boginjom. Ove sezone Anđelo se izdvojioiz Paba i odvojio se od Miće. Druži se sa Janjušem i nema više da provodi vreme sa Mićom. Vidi se da su u lošem odnosu i da se ne druže. Ovde se ne slažem sa Mićom. I Luki je govorio ne treba ti ta bolesnica. Ovo mišljenje koje si rekao Anđelu mislio si u sedmici. Ti koji si mu drug si ostrašćen prema njemu, a ja nisam koja bih imala najveće pravo. Ti si pokazao da tvoje prijateljstvo sa Anđelom je bilo lažno. Koristio si ga za svoje sukobe, Ivana, mene i sve. Mića je danas kroz sve budžete provukao Aneli. - rekla je Matora.

- Od naše prve svađe u ovoj sezoni, posle te svađe mi smo celu zimu proveli u Pabu - rekao je Anđelo.

- Pokazao je danas da je imao lažna drugarstva, prioritete, stavove. Ovo je tvoja nemoć. Pre ovoga smo ja i Ivan doživeli delirijum. Kada je ušla Anita nešto slično je doživela, bila je svađa nje i Miće. Za mene je ovo bila jedna lakrdija mene da zgaze. Svestan je svoje greške. Videćemo kako će se za tri godine ponašati prema Aneli i šta će za nju da priča - rekla je Matora.

- Ovde si zastupao da Anita pravi greške, a da ja ispravno postupam. Čiji si onda ti savetnik bio? - rekao je Anđelo.

- Ja sam ponosan što sam ovde ove upalio i da su složni - rekao je Mića.

- Kako su se Anđelo i Matora udružili sada protiv Miće - dodala je Aneli.

- Ja se za razliku od vas ne udružujem sa svojim neprijateljima Aneli. Moji neprijatelji su neprijatelji do kraja života - rekao je Anđelo.

- Ti ne znaš da vodiš dijalog. Sve što si ti rekao Anđelu ja sam mu pričala kao najgori neprijatelj. Mića ne da da se priča o njegovom budžetu. Po čemu se ja udružujem? - rekla je Matora.

- Kvaran si Anđelo. Ovo je kraj našeg prijateljstva, mene i Miće. Prvo je bilo kad mi je je*ao mater, tad je sve završeno, a ovo je potvrda šta je mislio o meni dve godine. Sad znam šta si mislio pre dve godine. Ja se nisam ni sa kim udružio - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Izbor potrčka" dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu da prokomentariše današnju podelu budžeta Lepog Miće.

- On je gradio svoj rijalit i imao stav, a danas je u danu srušo svoj autoritet. Ja sam Anđelu govorio u sedmoj sezoni ono što sam rekao i kad sam ovde ušao, a to je da ne mislim da je to pravi i da je on iskren, a to se i ispostavilo. Mića je govorio da sam ja ljubomoran i sujetan na njihovu vezu, da sam ljubomoran na Anđela. Šta se danas ispostavilo? Sve vreme je mislio da je Anđelo folirant. On je bio tvoj najbolji prijatelj ovde. Ti si Aniti dao srednji budžet ne jer je gotiviš nego jer si Anđela krenu da ponižavaš - govorio je Janjuš.

- Šta je bilo u sedmici između vas dvojice? Vi ste moji neprijatelji i udružili ste se - dodao je Mića.

- Ti i ja smo bili prijatelji, ali Janjuš i ja nismo - rekao je Anđelo.

- Pusti mene kad si rekao da je ovaj čovek folirant i da je sve radio lažno, a pričao si da je to tvoj sin - nastavio je Janjuš.

- Ja sam razočaran. On Aneli brani samo zarad rijalitija. Njega Nerio nikad nije uvredio. Izgleda da je Grofica dala samo jednu kovertu, a ne dve jer nije znala da će Nerio da uđe. Ako je sedeo sa Groficom sve je priznao. Da li je Filipu nekad rekao da mune treba Aneli? Ne. Aneli je rekao milion puta. Danas se sve svelo da to tako izgleda - pričao je Luka.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi prokomentarisao podelu budžeta ovonedeljnog vođe Lepog Miće.

- Mićina podela budžeta, zabole me k*rac. Večeras su jedno drugome sve rekli. Mića je pokazao da nije branio Anitu od lezbejstva nego ju je gurao u lažnu vezu. Anđelo nije ni u jednom trenutlku nije opovrgao Mićino da je bio lažan. Mića kalkuliše ko će mu biti oibednik ove sezone. Kad su Mića i Anđelo imali prvu raspravu još su kalkulisali. Mića je vagao da li će biti pobednik Anđelo ili Aneli. Mića kreće da ga gura i sa Boginjom da se muva. Mića danas planski ovo odrađuje, a Anđelo planski ima odgovor. Meni su obojica isti. Veća budala je ispao Lepi Mića. Mića daje 4 srednja budžeta, Boginja, Anđelov prvi izbor, onda Jakšićka, pa Anita Anđelova bivša. Mića se danas ukanalio. Identični su u oprijateljstvu. Mića neće da mu kaže sve jer ima još mesec dana do kraja. Tek sledi rasplet. Videlo se da danas po njegovoj faci da Anđelo nikada nije mogao da smisli Miću. Mića je u sedmici strebao Anđelu, a ne obrnuto. Tu je Anđelo bio mnogo kvarniji. Mića je podržao vezu. Priča da si je vadio iz lezbejstva nije istinita. - rekao je Ivan.

- Mića je najviše stao na žulj Anđelu jer se odojio od Aneli. Zbog toga on sad gazi Anđela. Plaši se da Aneli ne nepravi pogrešan korak i da ona bude donja - rekao je Bora.

- Ovaj odnos nije pukao danas nego 15. septembra kada je bio izbor za mis i od tad se drži na veštačkim nogama. Mića je pokazao kakav je bio prijatelj Anđelu i večeras je to dokusurio. Sad je pokušao da ponizi i degradira Anđela u svakom smislu ali nije uspeo jer je sam sebe demolirao i pokazao kakav je mufljuz. Malo pre je pokazao šta on radi u rijalitiju i kakvo mišljenje ima o njegovim ljudima. Mića je sam sebe unazazio kao i prošle godine kada je Sofiju pordžao za trudnicu. On ne može da gleda Anitu očima, što bi je uzuzeo od svih. Najzanimljivije mi je bilo da čovek s kojim je imao najveći sukob, kaže mu da Ivan sve potvrdi - rekao je Bebica.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Izbor potrčka" dao je reč Aniti Stanojlović da prokomentariše jučerašnju podelu budžeta Lepog Miće, kao i njegov sukob sa Anđelom Rankovićem.

- Mislim da je Mića skapirao kako Anđelo funkcioniše i da je u svakom odnosu bio blizak zbog podrške. Ja sam imala sliku napolju da vidim šta Anđelo radi, a Mići je nakon devet meseci jasno da je Anđelo borac za plasman. Mislim da Mića nema lepo mišljenje o Anđelu jer ga je Đedović zastupao i pričao da on treba da pobedi. Mislim da se ne gotive i da se ne vole, a da je Mića iskreno podržava naš odnos dok je sve bilo bajno i sjajno, a kad je video šta se dešava i kad sam mu ispričala šta se desilo... Mića nije stao ni na jednu stranu i ja sam se tu uvredila. Ja sam bila iskrena, a neko drugi je pokazao da me je ostavio zbog honorara - govorila je Anita.

- Aniti ovo odgovara i zato tako priča, a samo se setite kakve su svađe imali Mića, Anita i Luka. U šestici su više Ivan i Miljan Vračević bili uz Anitu, a ovo što sad rade je lažno. Sve što je Mića rekao za Anđela sam pričala ja, a sad samo čekam da se svi otvorite. Što Mića nije podržao Luku i tebe nego je rekao da si luda? - dodala je Matora.

- Anita se u poslednje vreme ponaša mnogo bolje - rekao je Mića.

- Pre nego što su ušli u vezu on je rekao Luki: "Ideš u deveti krug pakla" - umešao se Anđelo.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Dači Virijeviću kako bi prokomentarisao podelu budžeta ovonedeljnog vođe Lepog Miće.

- Što se tiče podele budžeta, ti si jasno pokazao da si omanuo, pustio su ljude da se svađaju, a nisi rekao svoje mišljenje. Dao si četiri hiljade osobi za koju si rekao da je promiskuitetna - rekao je Dača.

- Lažeš kao pas - rekao je Mića.

- Njegovo opravdanje je bilo je*ite mene, a ne Aneli. Večeras si se prosuo. Nesme da kaže ko će da pobedi. Do juče je pričao da će Aneli da pobedi. On je napravio da se Luka i Filip posvađaju. Luka je naseo na tvoje fore - rekao je Dača.

Nakon komentarisanja podele budžeta došao je red da Mića izabere svoje potrčke i omiljenu osobu.

- Dame i gospodo, neka ustani Viktor, Mina, Sofija, Stanija, Boginja, Filip, Dušica, Nerio, Sandra Todić, Jovana pevačica, Terza, Aleksandra Jakšić - govorio je Mića,a onda saopštio da u izolaciju idu Aneli Ahmić i Filip Đukić.

- Da ne biste mene prozivali radite šta hoćete - dodao je Mića.

- On misli da sam ja budala i sad se vadi jer sam ga provalio. Bravo, sine, te gore sa nekim drugim - besneo je Đukić.

- Mića igra neku igru. Ne mogu da se ljutim na njega jer znam da bismo Filip i ja kad tad otišli u izolaciju. Ne znam što se on ljuti, nećemo da imamo komunikaciju. Nema šta da mi bude drago da spavam na podu. Izolacija mi ne prija, ne prijaju mi nominacije - govorila je Aneli.

Nakon potrčaka, Mića je izabrao i svoju omiljenu osobu.

- Omiljena ličnost biće Mina Vrbaški. Odmori se, oporavi se sunce drago - rekao je Mića.

Autor: R.L.