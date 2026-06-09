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Dokazi CRNO NA BELO! Objavljene prepiske Anite i Anđela dok su bili u najvećoj ljubavi, zajedno kupovali POKLONE za Lepog Miću!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Juče su Ranković i Pržulj definitivno stavili tačku na svoje dugogodišnje prijateljstvo, koje je odolevalo raznim izazovima.

Na profilu Anite Stanojlović neretko isplivavaju dokazi i poruke iz vremena kada je bila u vezi sa Anđelom Rankovićem, a tako je bilo i noćas. Na njenom Instagram profilu objavljena je prepiska sa Anđelom o tome kako treba Lepom Mići da kupe patike.

- Dokaz da je Anita poslala 'jelki' klip za čizme i koji broj je Mića tražio. Anita je bila tada u Dubaiju na odmoru, inače bi ona poslala Mići - piše u objašnjenu ove prepiske.

Foto: TV Pink Printscreen

Anđelo je tada pitao Anitu koji broj Mića nosi, a ona mu je puštala glasovne poruke, te su se na kraju sporazumeli, ali Stanojlovićeva je istakla da će ona kupiti poklon za svog prijatelja iz Bele kuće i da nema potrebe da se Anđelo "muči".

- Jao, 45? Od kad on nosi 45? Opet nisam čuo, 43? A šta je rekao da mu kupimo, samo te Zarine neke - pitao je Anđelo Anitu.

- Gde si to, pa ne čuješ? Da, ma kupiću mu ja kad dođem, nemoj da se mučiš - rekla je Anita.

Podsetimo, tokom jučerašnjeg dana Mića je žestoko zaratio sa Anđelom, te su završili svoje prijateljstvo i izrekli niz teških reči jedan drugome. U tom sukobu Anita je bila na Mićinoj strani, ali ipak nije uspela da smiri tenzije.

Foto: Instagram.com/aniita.stanojlovic

Autor: R.L.

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