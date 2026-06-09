KRŠ I LOM BIVŠIH VERENIKA! Luka i Aneli URLAJU JEDNO NA DRUGO, Toša ne zna šta ga snašlo! (VIDEO)

Ne mogu očima da se gledaju.

Robot Toša stigao je danas u "Elitu 9" sa posebnim poklonom za Uroša Stanića.

- Uroše, doneo sam ti mišiće Frouzen - rekao je Toša.

Odmah nakon toga Luka i Aneli su počeli da se raspravljaju i svađaju.

- Bio sam u prodavnici, bio je nesporazum, a Aneli je ušla i počela da provocira i da se smeje po prodavnici, to ne radi prvi put, uvek provocira - rekao je Luka.

- Rekao mi je da sam narkomanka, zato što sam ušla u prodavnicu, i viče: "Kupujem za trudnicu", spodoba - navela je Aneli.

- Prva je rekla da mi se mama j*be napolju - rekao je Luka.

Autor: R.L.