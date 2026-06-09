AKTUELNO

Domaći

KRŠ I LOM BIVŠIH VERENIKA! Luka i Aneli URLAJU JEDNO NA DRUGO, Toša ne zna šta ga snašlo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne mogu očima da se gledaju.

Robot Toša stigao je danas u "Elitu 9" sa posebnim poklonom za Uroša Stanića.

- Uroše, doneo sam ti mišiće Frouzen - rekao je Toša.

Odmah nakon toga Luka i Aneli su počeli da se raspravljaju i svađaju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bio sam u prodavnici, bio je nesporazum, a Aneli je ušla i počela da provocira i da se smeje po prodavnici, to ne radi prvi put, uvek provocira - rekao je Luka.

- Rekao mi je da sam narkomanka, zato što sam ušla u prodavnicu, i viče: "Kupujem za trudnicu", spodoba - navela je Aneli.

- Prva je rekla da mi se mama j*be napolju - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ima DŽIBERSKE FAZONE iz srednje škole! Kačavenda i Matora složne oko ovog učesnika, napljuvale ga za sve pare! (VIDEO)

Domaći

NETRPELJIVOST RAPIDNO RASTE! Ša i Stanislav se našli oči u oči, pa pokušali da probleme isteraju na čistac, ali ipak su KOMPLEKSI isplivali na površin

Zadruga

Žestoka pljuvačina: Terza i Miljana udružili snage, opleli po Anđeli i Gastozu! (VIDEO)

Zadruga

Sad je prevršio svaku meru: Milica i Uroš opleli po Terzi, zgroženi njegovim divljačkim ponašanjem! (VIDEO)

Zadruga

Pao joj u očima: Mina o zaljubljenosti u Alibabu, Maja poludela zbog Draganinih prozivki i žestoko zarežala na nju! (VIDEO)

Zadruga

Lepo su rekli da si psihopata: Luka i Sandra napravili novi haos, iz petnih žila urlaju jedno na drugo (VIDEO)