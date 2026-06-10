BOTOKS NE RAČUNAM Ana Radulović priznala šta je sve radila na sebi, a evo kako se nosi sa komentarima (FOTO)

Voditeljka "Elite" Ana Radulović važi za jedno od najlepših TV lica, a sada je stavila tačku na glasine o tome kojim se intervencijama podvrgla.

Bez dlake na jeziku priznala je šta je radila na sebi.

- Radila sam usne i grudi. Botoks radim, ali to kao ne računam. Nailazila sam na komentare da sam radila nos, pa jagodice. Deluje tako jer ja prirodno imam malo veće jagodice. Sklona sam i oticanju, pa možda tako izgleda. Ne dotiču me komentari loši, stvarno se ne opterećujem oko toga. Morala sam u jednom trenutku da raskrstim sama sa sobom, ili da se isključim ili da prolupam - govorila je Ana za full screen media.

Inače, osvrnula se i na krah braka s pevačem Mirčetom Radulovićem.

- Mi smo dva sveta različita. Super smo funkcionisali kao roditelji, ja sam mnogo radila, i noćne smene, neko to sve ne bi razumeo. Ali, nije bilo onog najvažnijeg, ljubavi. Falilo je to nešto. Nije bilo više zaljubljenosti. Mislim da smo oboje bili svesni svega, nismo ni pričali o tome, ali jednog dana smo morali da se suočimo. Pričali smo na kraju i shvatili da ne idemo u dobrom smeru. Videla sam da nije srećan sa mnom. Te priče da sam ga varala nisu istina. Svašta su pričali za mene, ali i ja sam čula svašta da njega... Mislim da me nije varao - govorila je Ana za full screen media.

Autor: D. T.