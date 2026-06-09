Nema kraja blamiranju Sofije Janićijević: Danima se drpa sa Terzom, a sad pred svima izvisila za pomirenje! (VIDEO)

Ukanalio je!

Jovana Tomić Matora na "Igri istine" postavila je pitanje Sofiji Janićijević.

- Zašto ne kažeš Terzi da želiš da uđeš u vezu sa njim? Ovako blamiraš sebe i njega, a svesni ste da ne možete da budete drugari - pitala je Matora.

- Ja se osećam kao da sam u vezi, a i on isto. Njegovo je ponašanje takvo, kao i moje i što se mene tiče kao da smo u vezi. Terza, da li smo ti i ja u vezi? - rekla je Sofija.

- Nismo. Ovo nije ponižavanje. Ne možeš da ustaneš i ozvaničiš, sedi i to je to. Šta hoćeš od mene? Stavila si me u nezgodnu situaciju, a na ovu temu ćemo da pričamo. Ponašamo se kao da smo u vezi - govorio je Terza.

- Evo da odgovorim na ovo, mi ćemo ili da budemo u vezi ili nećemo imati nikakav kontakt. Nikad nisam bila u kombinaciji, ne zaslužujem odnos koji je komplikovan. Ja sam ovo rekla samo da se zna - dodala je ona.

- Hana, šta se desilo jutros pa ste se Nerio i ti posvađali? Bile su uvrede, hisgterisala si - rekao je Terza.

- Ništa posebno, ustala sam nervozna. Ja sam htela da pričamo, njemu se nije dalo, rekao je da mu se skinem s k*rca, ja sam rekla da se ponaša kao smećar. Ništa specijalno - pričala je Hana.

Autor: A. Nikolić