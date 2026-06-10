BIO JE NORMALAN, A POSLE OPERACIJE JE ZAVOLEO MUŠKARCE! Komšije žestoko o Urošu Staniću i porodičnim odnosima: Otac mu je...

Priča Uroša Stanića, učesnika rijalitija "Elita 9", o navodno lošim odnosima sa ocem i maltretiranju koje je trpeo, izazvala je veliku pažnju javnosti, a nedavno su mediji posetili naselje u kom je odrastao i veliko imanje na kom je kuća na sprat.

Iako je Uroš tvrdio da sa ocem nema nikakav kontakt, komšije iz njegovog rodnog mesta Starčeva iznose potpuno drugačije tvrdnje i staju u odbranu njegove porodice. Prema rečima komšinice koja živi preko puta, Urošev otac Milan je izuzetno dobar i pošten čovek koji "niti pije, niti ih bije" i nikada nije podigao ruku na svog sina.

Komšije navode da su Uroševi roditelji, Milan i majka Tanja, divni ljudi koji se jako vole, te da su nedavno svoju dugogodišnju ljubav krunisali i crkvenim venčanjem.

- Otac mu je stvarno dobar čovek, svi u naselju ovde to znaju i hvale ga. Njegovi roditelji žive zajedno, čak su se pre izvesnog vremena venčali u crkvi, jer su pre toga to samo opštinski obavili. Njegov otac Milan jako voli svoju suprugu Tanju, Uroševu mamu - tvrdila je tada komšinica za "Blic".

- Milan je stalno bio po terenima, a ja i Uroš smo navikli da živimo zajedno. Sve je to dobro funkcionisalo do njegove 11 godine, kad je primećeno to suženje aorte. On je morao hitno da se operiše, kada se operisao mogao je da ne bude živ. Od tada se načisto promenio, počeo je te gluposti LGBT, do tada je bio normalno dete. Nije mogao fizičko da radi, kao i sva ostala deca. U prošloj sezoni kad je dizao nešto, ja sam se uplašila da će umreti, uplašila sam se za njegovo zdravlje, jer on ima ortplastiku - rekla je ona, dok je Uroš demantovao navode komšija da laže o porodičnim odnosima.

Autor: D. T.