Nije ti pomoglo pešačenje do Ostroga, neće ni do Jerusalima: Dača shvatio da je Mina zrela za ludnicu i sobu sa jastucima! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Danilo Dača Virijević i Lepi Mića u hotelu su pokušali da dozovu pameti Minu Vrbaški i ubede je da treba da prestane da pravi haos sa Viktorom.

- Žene odu od kuće sa petoro dece, a ti lomiš zbog cigareta. Ovo nije ljubav nego sujeta, p*čka ti materina. Šta treba Boginja da radi da udara glavom u zid kad joj umiru da su joj umrli majka i otac, a ti to radiš zbog pet cigareta - govorio je Dača.

- Stvarno si sele... - dodao je Mića.

- J*bem te ja u tu tvoju glavu. Nije ti pomoglo pešačenje do Ostroga neće ni do Jerusalima. Tebi treba soba sa jastucima iz koje ne možeš da pobegneš - dodao je Dača.

Autor: A. Nikolić