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MAJKU BI PRODALA ZBOG... Ena i Peja urnisali učesnike Elite: Asmin je na afteru napravio dete!

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Ena Čolić i dalje uživa u ljubavi sa Jovanom Pejićem Pejom, kog je zavolela u prošloj sezoni "Elite", a sada je za medije prokomentarisala aktuelne učesnike Pinkovog rijalitija.

Superfinale se polako, ali sigurno prebližava, a Čolićeva već ima svog favorita.

- Bilo bi mi najdraže da pobedi Stanija. Asmin nimalo nije pravi muškarac, ni prema jednoj partnerki! Na nekom afteru je napravio dete, šta da pričamo mi. Asmin nije lik za nešto ozbiljno, deluje mi kao da bi muvao bilo koga. Ja sam svojim učešćem u rijalitiju prezadovoljna, bila sam tamo kao izgrađena ličnost - navela je Ena.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Nije štedela Sofiju Janićijević zbog veze sa Danetom Angelosvkim (70) iz Severne Makedonije.

- Maja nikad neće naći muškarca sa kojim će biti do kraja života. Iz rijalitija mogu da se izvuku benefiti. Ko god se zakači na nas, može da uđe u rijaliti, ima toga uvek. Sofija se zalepila za Terzu, karta za ulazak u finale, može svakom da zabije nož u leđa. Čim je bila sa čovekom od 70 godina, sve vam je jasno. Majku bi prodala zbog popularnosti. Ako nju nije sramota što je bila sa tim čovekom, šta mene briga - naveo je Peja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: D .T.

#ANELI AHMIĆ

#Ena Čolić

#Maja Marinković

#Stanija Dobrojević

#sofija janićijević

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