Klečaćeš na kolenima i moliti me! Asmin demolirao Maju brutalnim prozivkama, pa joj priznao da je gora od Aneli i Stanije: Ti si običan pacov! (VIDEO)

Ne smiruju se!

Asmin Durdžić demolirao je Maju Marinković najbrutalnijim prozivkama, a onda joj i jasno stavio do znanja da je njihova veza okončana i da će večeras naći novu devojku.

- Više nismo u vezi, sad ćeš da vidiš sa kim ću večeras. Ja sam slobodan muškarac, mogu da j*bem koga hoću. Ja sam ti dao zadnju šansu u četvrtak. Ja sam slobodan muškarac i Maja će danas da gleda kako j*bem drugu ribu - govorio je Asmin.

- P*ši k*rac - rekla je Maja.

- Ali ću i da ližem p*čku. Ti ćeš mene danas da moliš da ja ne j*bem. Danas ćeš da cviliš kao pas. Vas tri k*rvetine ste mene našle da nervirate, ista si kao ove i ništa bolja nisi. Ti si blam, a ja ne želim da budem blam Maje Marinković. Zaboravi da sam postojao, a danas ćeš da klečiš na kolenima i da moliš da ne j*bem. Najveći blam je što sam bio sa tobom u vezi. Ti ništa u životu ne poštuješ. Ja sam ženu i dete izbacio zbog nepoštovanja, a kunem ti se da si i ti odj*bana. Ti ćeš da prođeš kao ove dve, a možda još i gore. Mene boli k*rac za Aneli, Staniju i tebe, a ako me diraš ima da prođeš još gore od njih dve - pričao je on.

- Mrš kepecu jedan - rekla je Maja.

- Ovo me samo pali, ali ne na tebe, nego na drugu ribu. Sad ćeš ti da vidiš ko je Maja, a kad budeš p*šala zlato onda ćeš za mene da budeš vrednija od drugih devojaka. Ti si običan pacov - govorio je Asmin.

- Sad ću sve da ti pobacam. Zašto me vređaš? - pitala je Maja.

- Tek ću, ima da upletem još pet lica u naš bivšu vezu. Idi živi svoj život, a mene pusti na miru. Ja ne želim glas da ti čujem, a ne da te vidim - govorio je on.

Autor: A. Nikolić