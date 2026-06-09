STANIJA POSTAJE MAĆEHA DAČE VIRIJEVIĆA?! Oglasio se tata Brazilac: Treba mi baš takva!

Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević u aktuelnoj "Eliti 9" ostvarila je blisko drugarstvo sa dvadesetjednogodišnjim Dačom Virijevićem, čiji se otac Srđan Virijević Brazilac često pominje u Beloj kući. Marko Janjušević Janjuš je odlučio da provodadžiše, a sada se tim povodom oglasio i Dačin otac za naš portal.

Naime, Janjuš je danas na "Igri istine" u "Eliti" postavio zanimljivo pitanje koje se ticalo potencijalnog odnosa Dačinog oca Srđana i Stanije.

- Dačo, sad kad vidimo da si dobar sa Stanijom, a ako je Brazilac sad slobodan i želi da se upozna sa Stanijom. Da li bi podržao njihovu vezu i da Stanija sutra rodi tebi jednog brata? - pitao je Janjuš.

- Ja se tu ne pitam mnogo. Ja znam da moj tata voli devojke poput Stanija i da bi na nju pao na keca. Da li bih voleo da mi Stanija bude maćeha? Ovde smo dobri, imamo zajedničke teme, bila bi dobra majka... Ja imam već četvoro braće i sestara, a što ne bi moglo i pet? - govorio je Dača.

Tim povodom kontaktirali smo Brazilca, koji je poručio:

- Nadam se da se neće posvađati sa Stanijom do izlaska - kroz smeh je poručio Dačin otac, pa izrekao komplimente na Stanijin račun.

- Dačo mene poznaje. Da, Stanija je skroz moj tip. Meni treba takva, zrela, pametna žena - poručio je on za naš portal.

Autor: D .T.