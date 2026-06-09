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NAJSREĆNIJI SMO KAD SE SVAĐAJU! Mevlida i Mustafa za Pink.rs nakon nove drame Maje i Asmina: Obraduje nas raskidom, a onda se pomire...

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Maja Marinković i Asmin Durdžić ponovo su danas raskinuli, ili je to bar Asmin pokušao. Predveče su u "Eliti" imali jednu od najskandaloznijih svađa, zbog čega je moralo da reaguje i obezbeđenje, a jedno drugom su ponovo uputili žestoke psovke i uvrede.

Tim povodom oglasili su se Durdžići, Mevlida i Mustafa, koji su se, čini se, već navikli na ovakve scene.

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- U vezi Asmina i Maje mi više nikom ne verujemo. Oni se svađaju sad, a za pola sata će da se vole - rekao je za Pink.rs Mustafa, a na pitanje kako komentariše to što im se sin Asmin zakleo u njih da se neće pomiriti sa Majom, rekao je:

Foto: Pink.rs

- Mi smo imuni na njegove kletve, već smo očvrsnuli. Neozbiljni su skroz.

S druge strane, Mevlidu ovakve scene mnogo više uzruje.

- Ništa mi nema draže nego kad se svađaju, kad se pomire opet me razočaraju - iskrena je Asminova majka.

Foto: TV Pink Printscreen, RED TV

- Naravno da bih volela da raskine sa Majom, jer ne vidim ništa dobro u ovoj vezi. Ali, ja ne mogu više ništa da pričam, zamera mi kada kažem nešto protiv, ali ja stvarno ne vidim ništa dobro u tome. Videćemo. Ništa mi nema draže kada vidim da se svađaju, ali me razočaraju opet sutra kad se pomire.

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Autor: D. T.

#Asmin Durdžić

#ELITA

#Maja Marinković

#Mevlida Durdžić

#Mustafa Durdžić

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