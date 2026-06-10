ANITA BI ZATRUDNELA U EMISIJI S BILO KIM! Poznati muškarac žestoko oblatio Stanojlovićevu na televiziji: Agresivna, histerična, željna rijalitija

Anita Stanojlović zatrudnela je u "Eliti" sa Lukom Vujovićem, te sada udruženo ratuju protiv neprijatelja u Beloj kući. Njeno ponašanje u blagoslovenom stanju često izaziva oprečne komentare i reakcije gledalaca, a sada je svoj sud u emisiji "Pitao bih za druga" istakao Gera, kum Ivana Marinkovića.

On je komentarisao odnos Anite prema Lepom Mići u aktuelnoj sezoni, budući da više nisu prijatelji kao ranije, te istakao da je Stanojlovićeva po svaku cenu želela trudnoću, s kim god.

- Lično mislim da je Anita odbila Miću od sebe svojim ponašanjem. Ona bi zatrudnela sa bilo kim u emisiji, ne možemo da se lažemo. I sa Zolom, sa bilo kim... Nije njoj vadilica bila tolika:"Treba mi drugo dete". Treba ti troje dece, a nemaš nijednog muža? Ne ide ni to. Želim joj sve najbolje, da uspe taj brak, ali čisto sumnjam. Sa tom njenom agresijom čisto sumnjam da može da opstane u braku - prognozirao je Gera na RED TV.

- Ako je niko nije naučio - brak ne održavaju deca, već mudra žena. Ona je histerična previše. Što je htela da zatrudni? Pa, skreće pažnju na sebe. Anita je željna rijalitija. I moja supruga je bila trudna, pa nije bila tako agresivna. Imam i snajku, do devetog meseca maltene je radila, živi u selu, nema ko - objasnio je kum Ivana Marinkovića.

Podsetimo, Anita bi trebalo da se porodi u novembru ove godine, a nedavno su ona i Luka saznali da čekaju devojčicu.

Autor: D.T.