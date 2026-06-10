Kad neko uživa u tuđim suzama, to je SADIZAM: Ivana Vrbaški kao nikada potkačila nesuđenog zeta Viktora, evo kako gleda na kompletan HAOS sa njenom ćerkom

Bez dlake na jeziku!

Danima unazad, odnos Mine Vrbaški i Viktora Gagića prate brojne turbulencije. Nakon raskida, njih dvoje nisu uspeli da izglade odnos i spuste loptu, već svakodnevno dolazi do brojnih razmirica. Stav učesnika u Beloj kući je podeljen, dok jedni smatraju da je ona previše popustljiva, drugi ipak tvrde da je on taj, koji je davao povod da svi pomisle da će doći do pomirenja.

Majka Mine Vrbaški, Ivana, u svojoj novoj objavi na Instagramu, rešila je da bez imenovanja nesuđenog zeta, ipak otkrije kakav je njen stav o čitavoj situaciji, što je izazvalo veliku pažnju javnosti.

Po svemu sudeći, ona Gagića smatra velikim folirantom, koji se sladi bolom i patnjom njene ćerke, zarad više koristi.

- Neki ljudi su spremni da zgaze dostojanstvo, emocije i svakoha ko im stane na put, samo zarad nekoliko minuta kadra i karte za sledeću sezonu. Manipulacija im je strategija, laž alat, tuđa bol sredstvo za cilj. Nije najstrašije što postoje takvi ljudi, već koliko su spremni daleko da idu kada pomisle da im to donosi pažnju i opstanak. Sve za kadar,sve za korist, sve za lični interes. Na kraju maske padnu, a karakter ostane, da govori glasnije od svake glume! P.S. Kada neko uživa u tuđim suzama i bolu, psihologija to naziva sadizmom - napisala je ona.

Autor: S.Z.