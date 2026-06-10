UBIO BIH SE DA IMAM PESMU KOJA ME VEŽE ZA BIVŠU: Asmin ponovo uputio Maji zamerku na račun Cara, pa joj stavio do znaja da mu je tolerancija na IZMAKU! (VIDEO)

Besan!

Asmin Durdžić ponovo Maji Marinković sročio sve što joj zamera i što mu veoma smeta u njenom ponašanju.

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- Moju penu ako dajem, mogu da dam. Ako daješ penu moju, ne možeš da daješ a da ne kažeš ''to je Asminova'' - rekao je Asmin.

- Ti si davao moju kafu - kazala je Maja.

- Imam svoje principe. Ko god da je ponizio našu vezu, ja sam svakom je*ao mater, ali ne možeš da govoriš da Sofiji dam penu. Da si normalna, rekla bi joj to. Da me Terza pita za cigare, rekao bih da moram da vidim sa tobom. To je razlika, jer ja uvek pitam. Isto tako, pričaš da sam te molio za se*s. Ja sa tobom do kraja neću imati se*s - kazao je Asmin.

- Ne, nisam tako to rekla - rekla je Maja.

- Najveći naš problem je jer ja nisam glup i naivan. Nisi ni ti, inteligentna si i ulično namazana. Ni u svađi to nisam rekao, a meni si živce povukla, jer pevaš pesme, koje te vezuju za bivšeg momka - kazao je Asmin.

- Ti i tvoja bivša imate istu pesmu kao Car i ja ''Supermen'' - rekla je Maja.

- Ubio bih se kada bih imao pesmu koja me vezuje za bivšu. Upoznala si me dovoljno i shvatila si kakav sam. Ako planiraš da me provociraš i menjaš, ostavi me. Takav sam kakav sam, promeniti se neću nikada - rekao je Asmin.

Autor: S.Z.