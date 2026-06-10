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To ne može ovde, a ni napolju: Stanija i Anđelo sve bliži i bliži, on joj pokazao kakav je džentlmen (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opa!

Stanija Dobrojević sve vreme je sedela pored Anđela Rankovića u kazinu, te su tako ćaskali i smejali se, pa pomalo i flertovali, što možete pogledati OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

U jednom trenutku poveli su priču oko toga da li je Stanija jela, pa je ona rekla da još nije kupila pastu za posle, te se Anđelo ponudio da joj on kupi. Kada je krenula da izvadi novac da mu da da kupi, Anđelo joj je spustio ruku i to odbio.

- Ne, to ne može ni ovde, ni napolju - rekao je on, a kako će na dalje teći ovaj odnos ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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