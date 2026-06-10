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Stojančevići spremaju slavlje?! Dragana i Matora na korak do raskida, Tomićeva joj prebacila: Ostavla bi me NA KECA zbog muškarca (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok nad šokovima!

Nakon što su učesnici, koji su prekinuli njihov sukob, otišli od njih, a njih dve ostale same, Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević ponovo su ostale same, pa su tako nastavile tamo gde su stale, što možete pogledati OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si meni došla kada mi je najgore bilo. Da si ti volela žene, bolelo bi me uvo - rekla je Matora.

- Nije istina, imala si mnogo žena, pa nisi verovala. To su ti posledice i traume - rekla je Dragana.

- Ti si pre mene volela muškarce, ja tebe volim, ti mene voliš, ali imam taj strah...Ja mislim da bi ti mene sutra ostavila na jedan zbog muškarca - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što si sa mnom ako tako misliš?! Ja ne mislim da bi ti mene ostavila nikad - rekla je Dragana.

- Zato što sam ja sigurna...Zato i kažem da neću nikada da te verim - rekla je Matora.

- Ma je*eš veridbu, ali ti si pobedila sebe ako veruješ nekome. Jovana, hoćeš da staneš?! - rekla je Dragana.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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