Klela si se u oca i lagala, ne verujem ti: Neuspešno obrtanje priče Sofije Janićijević! Prvo preklinjala za vezu, pa se pravila kao da ona nije ništa skrivila (VIDEO)

Blam!

Sofija Janićijević i Bora Terzić Terza osamili su se u garderoberu, pa su tako zapopčeli novu svađu o njihovom odnosu.

- Da te pitam nešto, je l' tebi dođe da me poljubiš sada, da me zagrliš, da legneš sa mnom u krevet - pitala je Sofija.

- Da, da, da... - rekao je Terza.

- To rade ljudi koji su u vezi...Mi možemo da smo u vezi, možemo sutra da raskinemo... - rekla je Sofija.

- Ja tebi kažem da smo u vezi, a ja tebi ne verujem ništa, kakva je to veza?! Ja nemam poverenja, mi nismo u vezi - rekao je Terza.

- Ti sa mnom želiš sve - rekla je Sofija.

- Džaba što želim, ja nemam poverenja u tebe, prebacivaću ti sve...Mogu ovako da mi vratiš poverenje - rekao je Terza.

- Pa šta?! Terza, ti i ja smo bili zajedno, verovaćeš mi vremenom...Mogu samo ako smo u vezi, ja nisam Mina i Anita, sa mnom ćeš ili biti u vezi ili nikako - rekla je Sofija.

- Okej, nećemo biti zajedno. Ja da ti dajem lažnu nadu, da ti kažem da smo u vezi, a da mi kuva - rekao je Terza.

- Pod A, u vezi si sa mnom, pod B nismo zajedno - rekla je Sofija.

- Pod B...Ti si mene lagala u vezi - rekao je Terza.

- Kretenu, nisam te prevarila, ja te nisam lagala u vezi sa nama - rekla je Sofija.

- Lagala i izdala, u majku i u oca si se klela, je l' možeš da uklaviriš da ti ne verujem?! Pogotovo tebi ne verujem ništa, ne verujem ti da me voliš - urlao je Terza.

Autor: Nikola Žugić