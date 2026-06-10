AKTUELNO

Zadruga

Klela si se u oca i lagala, ne verujem ti: Neuspešno obrtanje priče Sofije Janićijević! Prvo preklinjala za vezu, pa se pravila kao da ona nije ništa skrivila (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Blam!

Sofija Janićijević i Bora Terzić Terza osamili su se u garderoberu, pa su tako zapopčeli novu svađu o njihovom odnosu.

- Da te pitam nešto, je l' tebi dođe da me poljubiš sada, da me zagrliš, da legneš sa mnom u krevet - pitala je Sofija.

- Da, da, da... - rekao je Terza.

- To rade ljudi koji su u vezi...Mi možemo da smo u vezi, možemo sutra da raskinemo... - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja tebi kažem da smo u vezi, a ja tebi ne verujem ništa, kakva je to veza?! Ja nemam poverenja, mi nismo u vezi - rekao je Terza.

- Ti sa mnom želiš sve - rekla je Sofija.

- Džaba što želim, ja nemam poverenja u tebe, prebacivaću ti sve...Mogu ovako da mi vratiš poverenje - rekao je Terza.

- Pa šta?! Terza, ti i ja smo bili zajedno, verovaćeš mi vremenom...Mogu samo ako smo u vezi, ja nisam Mina i Anita, sa mnom ćeš ili biti u vezi ili nikako - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Okej, nećemo biti zajedno. Ja da ti dajem lažnu nadu, da ti kažem da smo u vezi, a da mi kuva - rekao je Terza.

- Pod A, u vezi si sa mnom, pod B nismo zajedno - rekla je Sofija.

- Pod B...Ti si mene lagala u vezi - rekao je Terza.

- Kretenu, nisam te prevarila, ja te nisam lagala u vezi sa nama - rekla je Sofija.

- Lagala i izdala, u majku i u oca si se klela, je l' možeš da uklaviriš da ti ne verujem?! Pogotovo tebi ne verujem ništa, ne verujem ti da me voliš - urlao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink vesti

#Pink.rs

#Zadruga

#elita najnovije

#elita vesti

#zadruga najnovije

#zadruga vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Loš si čovek, znaš li kako se ona oseća?! Maja žestoko osudila Asmina, on priznao da se kaje: Ja sam ti rekao da mi je žao (VIDEO)

Zadruga

AU, ŠOK! Korda ne prestaje da UHODI Anu i prati je u stopu, pa joj ZAPRETIO: Hoćeš ponovo da ti vređam onog kog si najviše volela?! (VIDEO)

Zadruga

Bahatost Luke Vujovića prelazi sve granice! Anita prestaje da vređa Filipa jer se ogradio od Aneli, njenom dečku se to nije svideo, pa iskazao SKANDAL

Zadruga

Pljune, pa poliže! Miki Dudić pokazao koliki je dupljak, prišao Kačavendi i počeo da se izvinjava, ona ga oduvala (VIDEO)

Zadruga

Kačavenda se ne zaustavlja! Janjuša prati u stopu i zove LJUBAVI, on rešio da je pošalje na klinku da se leči (VIDEO)

Farma

Ori se imanje! Sneža i Boža u žestokom sukobu zbog DUVANA: Ona ga podsetila da ne zna AZBUKU i TABLICU MNOŽENJA (VIDEO)