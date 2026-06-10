Sofija SIPALA PIĆE Filipu u usta i izazvala KATAKLIZMU! Terza PREZUPČIO, napao Minu, Kačavendu i Aneli! Obezbeđenje nije znalo na koju će stranu, Ahmićka prolila more suza zbog Đukićeve IZDAJE!

Kakva noć!

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" je održana luda žurka, a za atmosferu su ovoga puta bili zaduženi Anđela Stojković, Dijamanti bend i DJ Denny.

Bora Terzić Terza stajao je kod šanka, pa je tako ponovo razgovarao sa Sofijom Janićijević o njihovom odnosu, što možete pogledati OVDE.

- Nikad neće biti isto - rekla je Sofija.

- Daj vreme, daj vreme, ti znaš da ja samo tebe gledam, ali daj da vidimo vreme, da vidim ko si ti stvarno - rekao je Terza.

- Da raskinemo za pet dana, pet meseci, pet godina, 55 godina... - rekla je Sofija.

- Moraš da shvatiš da ti ne verujem, ne želim da te opet vređam, da ti je*em majku... - rekao je Terza.

Mina Vrbaški napravila je haos kada je videla da je Sofija Janićijević uzela Viktora Gagića da sa njim pleše ispred Toše, pa joj je tako prišla Milena Kačavenda.

- Sofija je prišla i sipala je Filipu piće u usta - rekla je Kačavenda.

- Ko - pitala je Mina.

- Sofija...Slušaj, Terza se štekovao kod Odabranih, ja sve vreme stojim tu - rekla je Kačavenda.

Terza je saznao šta se dešava zbog Sofije Janićijević, pa je tako napao Minu Vrbaški i Milenu Kačavendu.

- Je*em li vam mamu, Kačavenda i tebi i njoj (Mina), m*š bre mamu vam je*em, kome vi pravite priče?! Je*em i tebi mater - rekao je Terza.

- Jedi bre go*na pijano gov*do, nemoj sutra da mi se izvinjavaš - rekla je Kačavenda.

- Kome ti nabacuješ priče je*em te u usta?! Gde je Aneli, gde je Aneli?! Kome je sipala pivo?! - rekao je Terza.

- Filipu - dobacivao je Uroš.

Robot Toša želeo je da sazna zbog čega je došlo do svađe između Aneli Ahmić i Borislava Terzića Terze.

- Mina mi je dala rakiju i ja sam stajala kod šanka. Došao je Filip i ja sam rekla da proba. Dala sam mu bez kontakta da proba, samo to. On je probao, i ništa. Ti si došao nakon toga, krenuli smo da spremamo koreografiju, a onda je Terza došao i Terza je rekao da neću da igram, a Aneli je tada ušla u sukob sa Terzom - kazala je Sofija,.

- Šta si uradila ti Viktoru? - upitala je Mina.

- Mina, ja ništa nisam uradila sa Viktorom, prišla mu nisam, to da znaš - kazao je Viktor.

Borislav Terzić Terza i Aneli Ahmić nastavili su svoj žestok verbalni okršaj, te su nastavili da se vređaju.

- Je*em li ti sve, ku*vo, d*oljo jedna! Je*em li ti sve, mamu ti ku*vinu je*em - rekao je Terza.

- Budalo jedna - kazala je Aneli.

Aneli Ahmić je nakon haosa sa Terzom otišla u izolaciju kako bi legla da spava, a tom prilikom je došao Filip Đukić, koji je zatekao uplakanu, pa je tako porazgovarao sa njom.

- Ja je uzela za omiljenu, bila uz nju kada je bilo najteže, a ona ti sipa piće u usta?! A što ti lažeš da ti nije sipala piće u usta?! To su kur*anjska posla - rekla je Aneli.

- Pa šta i da mi je sipala - pitao je Đukić.

- Ja sam se zaljubila u tebe! Šta je bre ono, počeo je da me vređa?! Ja sam otišla da se presvučem, dolazi mi Dača i govori mi šta se desilo i kune me da ne kažem Terzi. Ja nisam rekla, niti sam izašla, ja sam otišla u pab i počela sam da plačem - plakala je Aneli.

- Zbog čega?! Zbog Sofije?! - pitao je Đukić.

- Bezveze se napravilo sr*nje, a Dača ti je rekao da bi ti napravila sr*nje pijana - rekao je Đukić.

Borislav Terzić Terza i Milena Kačaenda ušli su u brutalan verbalni okršaj.

- Filip me okrivljuje da sam ja nešto napravio. Sofija je rekla Filipu da pomiriše piće, a onda mu je dala iz ruke da pije. Ja sam to preneo Aneli, koja je zbog toga počela da plače. Ja sam joj rekao da nikome ne kaže. Pitala je da li su to videle kamere, ja sam reklao da nisu, već samo ja. Onda se ona naljutila zbog toga što je uradio, pa je rekla da će je zapamtiti, pa je onda otišla u Pab i rekla je Urošu to - kazao je Dača.

- I da mi je sipala i da nije, kakve to veze ima sa mnom? Kriv si ti, Dačo, jer si sve preneo Aneli, koja je bila pijana - kazao je Filip.

- Nije mi to normalno da ti sipa piće u usta - kazao je Dača.

- Imala sam rakiju kod sebe, sipala sam u to energetsko piće, a Filip je naišao. U tom momentu sam rekla da je to rakija od Mine, nikakav kontakt i priču nismo imali, ja sam mu samo iz ruke dala piće. On je u tom trenutku otišao odatle. Ja sam krenuka u dvorište, kako bi mi plesali našu plesnu tačku, a Terza je bio besan, govorio je dane mogu da plešem - kazala je Sofija.

Milena Kačavenda, nakon sukoba sa Borom Terzićem Terzom, rešila je da se presvuče i istušira, pa kada je izlazila iz garderobera u sobi je zatekla Terzu i Sofiju Janićijević.

On joj je, naime, tražio da mu vrati njegove cigare, pa je ona tako došla do svog kreveta i tom prilikom izvadila sve Terzine cigarete iz šteka koje su bile kod nje, i tako mu ih vratila.

Kako će ovaj sukob, ali i odnos funkcionisati na dalje, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.

Sofija Janićijević i Bora Terzić Terza osamili su se u garderoberu, pa su tako zapopčeli novu svađu o njihovom odnosu.

- Da te pitam nešto, je l' tebi dođe da me poljubiš sada, da me zagrliš, da legneš sa mnom u krevet - pitala je Sofija.

- Da, da, da... - rekao je Terza.

- To rade ljudi koji su u vezi...Mi možemo da smo u vezi, možemo sutra da raskinemo... - rekla je Sofija.

Aneli Ahmić ispričala je robortu Toši svoju stranu priče i kako je došlo do svađe sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Aneli, nemoj da plačeš. Kako si mi lepa - rekao je Toša.

- Nemoj da me zezaš - kazala je Aneli.

- Zagrli me ako želiš - dodao je Toša.

- Osetljiva sam jako ovih dana. Ušla sam u sobu, otišla sam da se presvučem. Dača je prišao i rekao mi je šta se dešava, ali da nikome to ne kažem. Otišla sam u Pab, jer mi je rekao da je Sofija sipala u usta piće Filipu. Filip i ja smo nekad tako radili jedno drugom, ja sam sedela i plakala zbog toga - rekla je Aneli.

- Tošo, to je bio flert - kazao je Dača.

- Kačavenda me je pitala da li bih rekla to Terzi, a ja sam rekla da nisam. Kada je Uroš ušao u Pab, rekao mi je da me zove Terza. Ja sam izašla iz Paba, a on mi je rekao ''ku?vo, neće te Filip je*ati''. Ja sam ostala zatečena da mi to govori, a Sofija je sve započela. Onda je došlo do haosa između Terze i mene. Ja sam bila u šoku da mene psuje, a nije me ništa ni pitao. Nakon toga sam plakala u Pabu, tada je došao i govorio je da sam ku*va i spe*muša. Nema šta mi nije govorio. Sve mi je izvređalo. Najviše me je zabolelo to jer sam je jedina branila kada su je svi optuživali zbog Daneta, posvađala sam se sa Kačavendom zbog nje. Kvarna je jako, voli da nanosi zlo ljudima. Na ovakav način da mi vrati s Filipom. Ja sam se u Filipa zaljubila, nisam očekivala da mi ovako nešto uradi - rekla je Aneli.

Borislav Terzić Terza stajao je ispod trema sa Sofijom Janićijević, pa je tako seo pored nje i tom prilikom su se pomirili.

- Video sam šta ti rade, ne dam - rekao je Terza.

- Pa Terza šta ne daš na mene ako nismo zajedno - rekla je Sofija.

- Pa to nema veze s tim da li smo mi zajedno ili ne, ti si pored mene i to je kraj - rekao je Terza.

- Terza, moraš da kažeš da smo zajedno...Zbog mene, moje porodice, zbog mene - rekla je Sofija.

- Dobro, eto, zajedno smo - rekao je Terza.

- Ti znaš da si proveo više vremena sa mnom nego sa majkom svog deteta...Ja znam u pogledu kada si gledan, kada si žedan, ti si sa mnom - rekla je Sofija.

Autor: R.L.