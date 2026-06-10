Burna noć za buduće i bivše ljubavne parove! Matora i Dragana NA IVICI RASKIDA, Mina i Viktor priredili novi KARAMBOL, Stanija i Anđelo sve OČIGLEDNIJE FLERTUJU! (VIDEO)

Bili su veoma aktivni.

Sinoć je u najgledanijem rijalitiju na ovim prostorima "Eliti 9" održana žurka, a pre početak same žurke Asmin i Maja imali su manju raspravu oko njene haljine.

Asmin Durdžić istakao je da mu se ne dopada haljina Maje Marinković, koju je izabrala za večerašnju žurku.

- Valja, nije loša - rekao je Asmin.

- Valja? Ova haljina je bomba - kazala je Maja.

- Vidi ti se pi*ka druže, šta ja da kažem? Neka bude da valja, šta ja da ti kažem - kazao je Asmin.

Maja Marinković sedela je za rulet stolom u kazinu, pa se tako obratila svom dečku Asminu Durdžiću, koji je ponovo ponizio, što možete pogledati OVDE.

- Samo ti, samo ti - rekla je Maja i pokazivala na grudi.

- Naravno, još 35 dana - rekao je Asmin, aludirajući na to da neće biti sa njom posle aktuelne sezone Elite.

I dok je pevačica Anđela Stojković zajedno sa momcima iz Dijamanti benda usijavala atmosferu u kazinu, Stanija Dobrojević porazgovarala je sa Anđelom Rankovićem, što možete pogledati OVDE.

- Ne foliraj se, ovo je zbog onoga juče što smo pričali - rekao je Anđelo.

- Čist si momak - rekla je Stanija kroz osmeh.

- Jesam, ja sam sa sobom čist, za njih ne znam - rekao je Ranković.

Stanija Dobrojević sve vreme je sedela pored Anđela Rankovića u kazinu, te su tako ćaskali i smejali se, pa pomalo i flertovali, što možete pogledati OVDE.

U jednom trenutku poveli su priču oko toga da li je Stanija jela, pa je ona rekla da još nije kupila pastu za posle, te se Anđelo ponudio da joj on kupi. Kada je krenula da izvadi novac da mu da da kupi, Anđelo joj je spustio ruku i to odbio.

- Ne, to ne može ni ovde, ni napolju - rekao je on, a kako će na dalje teći ovaj odnos ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.

Mina Vrbaški nakon svađe sa Terzom prišla je Viktoru Gagiću, te je ponovo ušla u svađu sa njim.

- Da tebi sipa neko piće u usta?! Rekli su mi da ti Sofija sipa piće u usta, rekli su mi u kazinu njih više, a ja ti donosim gaće koje sam ti oprala - rekla je Mina.

- Ko ti je to rekao?! Ti nemaš to da voliš - rekao je Viktor.

- Tebi su napunili mozak drugi ljudi, meni nisu, ja tebe volim najviše na svetu - rekla je Mina.

- Ti skakala za mene?! Pu*i mi ku*ac što si skakala za mene. Je l' si htela reakciju za mene, ti si ćutala kao pi*ketina koja nikada nije bila uz mene - rekao je Viktor.

Jovana Tomić Matora stajala je kraj šanka, te je tako ušla u konflikt sa svojom devojkom Draganom Stojančević, što možete pogledati OVDE.

- Zato što ja gledam na duže staze, ti ne, ja tebe vidim za ceo život, ti mene ne - rekla je Matora.

- Ti si luda, ja imam ovoliko godina, zašto bih bila sa tobom onda?! To je tvoj problem. Da želim da odem, ja ne bih trošila godine sa tobom - rekla je Dragana.

- Ljubavi, ti znaš da ja imam te strahove, plašim se da ćeš da odeš - rekla je Matora.

- Ja imam toliko godina, a ti meni samo utorkom govoriš da ću da te ostavim. Svoje strahove moraš da rešiš! Plašiš se samo kada popiješ... - rekla je Dragana.

- Ljubavi, ja tebi nemam šta da zamerim, meni je najlepše sa tobom - rekla je Matora.

- Ne, ne, lažeš, ti meni zameraš, znaš ti i šta...Ti meni zameraš svoje vizije u glavi. Ti znaš da ja Nova godina, Uskrs, Božić, nisam dobila čestitku od mojih, to me boli, a ja sam sa tobom - rekla je Dragana.

Nakon što su učesnici, koji su prekinuli njihov sukob, otišli od njih, a njih dve ostale same, Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević ponovo su tako nastavile tamo gde su stale, što možete pogledati OVDE.

- Ti si meni došla kada mi je najgore bilo. Da si ti volela žene, bolelo bi me uvo - rekla je Matora.

- Nije istina, imala si mnogo žena, pa nisi verovala. To su ti posledice i traume - rekla je Dragana.

- Ti si pre mene volela muškarce, ja tebe volim, ti mene voliš, ali imam taj strah...Ja mislim da bi ti mene sutra ostavila na jedan zbog muškarca - rekla je Matora.

- Što si sa mnom ako tako misliš?! Ja ne mislim da bi ti mene ostavila nikad - rekla je Dragana.

- Zato što sam ja sigurna...Zato i kažem da neću nikada da te verim - rekla je Matora.

- Ma je*eš veridbu, ali ti si pobedila sebe ako veruješ nekome. Jovana, hoćeš da staneš?! - rekla je Dragana.

Autor: R.L.