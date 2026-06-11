Fotografija iz porodilišta dokazuje istinu! Aneli nije mogla da se seti GODINE kad je rodila Noru, a i vreme je omašila, Asminovi fanovi objavili tačne podatke o njihovoj ćerki!

Zbunila se, pa potpuno pobrkala godine.

Pre nekoliko dana u "Eliti 9" došlo je do jedne potpuno neverovatne situacije. Aneli Ahmić u razgovoru sa Borom Santanom pomešala je godine, i nije mogla da se seti koje godine je rodila svoju ćerku Noru.

- Nora je rođena u 15.30, 19. drugog u 15.30 ili u 15.15? - pričala je Aneli.

- Koje godine - pitao je Bora.

- 2023. Jeste... 2022. - nabadala je Aneli.

- Koliko godina ima ona - pitao je šokirano Bora.

- Pet godina... Bože godine sam pobrkala, 2021. da - zaključila je Aneli.

Ovo je šokiralo čitavu naciju, a sada se na profilu njenog bivšeg partnera, Norinog oca i aktuelnog učesnika "Elite 9" Asmina Durdžića pojavila fotografija iz porodilišta, na kojoj su tačno naznačeni datum i vreme rođenja, kao i visina i težina bebe u trenutku rođenja.

Dakle, Nora je rođena 19. februara 2021. godine u 15.20, što Aneli takođe nije pogodila.

Autor: R.L.