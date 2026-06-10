Takvim komadima je moja majka brisala prozore! Asmin ne može da podnese Majino provokativno oblačenje, požalio se Toši! (VIDEO)

Maja ne mari.

Robot Toša došao je kod Asmina Durdžića i Maje Marinković koji su spremali flamigosa kako bi Maja mogla da uživa u bazenu.

- Šta radiš - pitao je Toša.

- Ništa, sem što duvam roze goluba - rekao je Asmin.

- Zamisli svađam se ceo dan i da idem na žurku

- Naravno svađali se, svađali se, prošlo, idemo da se zezamo na žurku - rekla je Maja.

Onda su komentarisali i Majinu haljinu.

- Ja kad sam bio mlad sa takvim komadima je moja majka prala prozore - rekao je Asmin.

- A kakav je onaj brus bez brusa - pitao je Toša.

- To možda u stanu da me sačeka tako, a ne ovako, to bi bilo kao da ja odem u Galeriju i izbacim j*ja - rekao je Asmin.

Autor: R.L.