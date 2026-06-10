Moja Mevlida sad gleda OVE GAĆE! Asmin probao Majino s*ksi donje rublje, pa poručio: Ovo da obučeš kad dođem za bauštele! (VIDEO)

Hit stajling Alibabe!

Maja Marinković donela je svoj specijalni komplet, donji veš, kako bi pokazala Toši, a Asmin je krenuo da menja boje.

- Evo je nosi, sva ponosna - rekao je Asmin skandalizovano.

- Hajde oblači ovo, ustaj -

- Moraš i neki povez preko usta - dodao je Terza.

- Zamisli šta ova žena kupuje - bio je šokiran Asmin dok je zveckao kompletom.

- Ja sam ovakve ogrlice kupovao mom Stafordu. Zamisli sad Mevlida gleda ove gaćice koje nosi moja devojka... Ovo je kad dođem sa bauštela da me iznenadiš - dodao je Durdžić.

- Taman za porodični ručak... Ja u životu nisam video gaće bez gaća - rekao je Toša.

Autor: R.L.