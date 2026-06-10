Pevao je 'Stara ljubavi sa mnom ostani' i sanjao jednu MALU CRNU! Maja URNIŠE Asmina, on se požalio: Nabije mi masku da ne vidim nikog! (VIDEO)

Imaju veliki problem sa ljubomorom.

Asmin Durdžić i Maja Marinković nastavili su priču sa robotom Tošom o svojim problemima.

- Išla sam kod žene koja vodi taj onlajn psiho, ja sam otišla uživo. Pričale sm jedno 20 minuta. Imala je čudne oči, pa sam gledala u plafon ili u pod. Pitala sam je da mi da neki eliksir za sreću. Ona meni kaže: "Ne treba tebi ništa. Tebi je bolje nego svima nama" - rekla je Maja.

- Možda nikad od tad nije videla tu dijagnozu - naveo je Toša.

- Jedan psihijatar je blokirao, zvala ga non-stop - rekao je Asmin.

Potom su počeli da pričaju o svojim problemima i svađama.

- Ona meni ljubomoriše zbog Sofije - rekao je Asmin.

- Ako je on davao kafu, rekla sam mu da joj da penu za kosu, ali trebalo je da da meni da joj ja dam, ja ne poklanjam ništa muškarcima, ne možeš ti to da uradiš - rekla je Maja.

- Ona je tražila makaze od Filipa, ja sam joj rekao da ide da traži, ja nemam problem jer joj verujem. Ona meni preti batinama, zatvorom, znaš šta, bezveze - rekao je Asmin.

- Zamisli kako je on meni pretio, da će s*ksualno opštiti sa nekom a ja ću da gledam i da ga molim da to ne radi - žalila se Maja.

- Ja nikad nisam imao neku pesmu sa devojkom, meni je to glupost, meni to ne ide u glavu. Ona mi izljubomorisala jer sam pevao pesmu "Hej zoro, ne svani" - rekao je Asmin.

- Ne ne pevao je drugi deo: "Stara ljubavi sa mnom ostani". Kaže sanjao je neku malu crnu i d*gao mu se - istakla je Maja.

- Ja ako legnem, ona proverava da li mi se d*go, kad legnem nabije mi onu p*dersku masku da ne gledam nikog, boli me rame od spavanja na jednu stranu, moram samo u nju da gledam - žalio se Asmin.

Autor: R.L.