Kaluđerica zanemela od šoka! Nakon pomirenja Terze i Sofije, oglasio se ON, jedva izustio dve rečenice

Svi u šoku!
Tokom prošle noći i spektakularne žurke u Eliti 9, nakon brojnih uvreda i sukoba, i saznanja da je Sofija Janićijević bila u ljubavnoj vezi sa sedamdesetogodišnjim Danetom iz Makedonije, Bora Terzić Terza je odlučio da Sofiji da još jednu šansu.
Naime, njih dvoje su se tokom žurke pomirili i ponovo uplovili u ljubavni odnos, a Terza je ponovo pogazio svoju reč, vezanu za Sofiju.
Tim povodom smo stupili u kontakt sa komšijom porodice Terzić koji je bio u šoku zbog svega što se desilo:
- Ja nemam reči. Opet je pogazio sve, i sebe i porodicu - rekao je Terzin komšija.
Šta će se dalje dešavati u odnosu Terzića i Sofije ostaje nam da ispratimo.
Autor: N.B.