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Kaluđerica zanemela od šoka! Nakon pomirenja Terze i Sofije, oglasio se ON, jedva izustio dve rečenice

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Google Maps, TV Pink Printscreen ||

Svi u šoku!

Tokom prošle noći i spektakularne žurke u Eliti 9, nakon brojnih uvreda i sukoba, i saznanja da je Sofija Janićijević bila u ljubavnoj vezi sa sedamdesetogodišnjim Danetom iz Makedonije, Bora Terzić Terza je odlučio da Sofiji da još jednu šansu.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, njih dvoje su se tokom žurke pomirili i ponovo uplovili u ljubavni odnos, a Terza je ponovo pogazio svoju reč, vezanu za Sofiju.

Foto: TV Pink Printscreen

Tim povodom smo stupili u kontakt sa komšijom porodice Terzić koji je bio u šoku zbog svega što se desilo:

- Ja nemam reči. Opet je pogazio sve, i sebe i porodicu - rekao je Terzin komšija.

Foto: Pink.rs

Šta će se dalje dešavati u odnosu Terzića i Sofije ostaje nam da ispratimo.

Autor: N.B.

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