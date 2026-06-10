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KONAČNO POPUSTILE KOČNICE! Filip i Aneli se prepustili strastima, ljube se i više se ne kriju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Smuvali se!

Aneli Ahmić i Filip Đukić konačno su se prepustili stastima u izolaciji, te je pao pravi francuski poljubac.

Oni su se od sinoć mazili i grlili, a sada je napokon pao i poljubac, što znači da se od danas zvanično u vezi.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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