KONAČNO POPUSTILE KOČNICE! Filip i Aneli se prepustili strastima, ljube se i više se ne kriju! (VIDEO)

Smuvali se!
Aneli Ahmić i Filip Đukić konačno su se prepustili stastima u izolaciji, te je pao pravi francuski poljubac.
Oni su se od sinoć mazili i grlili, a sada je napokon pao i poljubac, što znači da se od danas zvanično u vezi.
Autor: R.L.
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Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||
Aneli Ahmić i Filip Đukić konačno su se prepustili stastima u izolaciji, te je pao pravi francuski poljubac.
Oni su se od sinoć mazili i grlili, a sada je napokon pao i poljubac, što znači da se od danas zvanično u vezi.
Autor: R.L.