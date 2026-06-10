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NE DAJ DA TI PUNE GLAVU! Viktor i Stanija se ne razdvajaju, ona mu pružila rame za utehu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve se razumeju.

Viktor Gagić porazgovarao je danas sa Stanijom Dobrojević u dvorištu. Ona je pokušala da ga urazumi u vezi Mine Vrbaški, ali on je rekao da je sa njom gotovo.

- I njoj je teško

- Jeste zato priča sa svim muškarcima u kući. Ja joj ništa ne kažem, a ona meni hoće da zabrani da pričam sa svima, svaku svađu koju sam imao to je zbog nje. Sa njim je uspela da me posvađa... Tebi će sad da zabrani da pričaš sa mnom, tako je radila i Aneli - rekao je Viktor.

- Nemoj ti da se povlačiš, budi svoj, ako ti se ide u bazen idi, ne daj se da ideš u crveno - rekla je Stanija.

- Ne daj da ti pune glavu - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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