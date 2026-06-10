PAKLENO SUOČAVANJE: Aneli i Terza ratuju do istrebljenja, nakon ovih reči nema nazad! (VIDEO)

Haos ne prestaje!

U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Filip Đukić i Bora Santana. Oni su suočili Aneli Ahmić i Borislava Terzića Terzu nakon haosa koji su sinoć imali na žurki, ali ga i danas nastavili.

- Terza da je to video napravio bi haos, pogotovo onako pijan. Ja sam to rekao Aneli da Sofija poji Filipa. Sofija je i rekla kako nije problem da Aneli i Terza igraju, a problem je da ona daje Filipu piće iz ruke. Niko Terzi nije hteo da ogadi Sofiju. Aneli je to kvarno uradila i rekla Kačavendi jer je znala šta će da se desi - govorio je Dača.

- Kako se Sofija osećala kad se ona trljala sa mnom? - pitao je Terza.

- Pa verovatno isto loše - rekao je Dača.

- Dačo, kvarno je jer je Aneli rekla Kačavendi, a nije kvarno jer si ti rekao Aneli? - dodao je Đukić.

- Ja nisam bila pijana. Dača me je molio da ne kažem nikome i rekla sam da neću, pa sam otišla u pab i počela da plače. Ja ne želim da se svađam sa Sofijom. Pogodilo me je jer mu je sipala u usta, a zna da sam joj u krevetu pričala. Znam kakva je Sofija i da je čekala da mi vrati jer sam igrala sa Terzom. Ja sam se loše osećala cele noći jer ne pričam sa Filipom - pričala je Aneli.

- Vi okrećete priču na Sofiju, a stvari koje si ti radila? Ja sam te branio za stolom, a ima klipova kako smo ti i ja igrali. Evo mi smo igrali,a branio sam te jer si mi tad bila drugarica. Ja nisam rekao da si se nabijala, ali je bilo telo uz telo - dodao je Terza.

- Neka bude tako, pokazali su svoje lica i sa mnom su završili. Ja sam nju ovde branila, od mene neće da dobije uvredu i ima pravo da se igra i sveti - rekla je Aneli.

- Terza i ja smo rekli da treba vremena da se svare neke stvari. Poštujemo se, ne vređamo se, ima vremena jer je ceo život pred nama, a ne ovo vreme ovde. Meni je Mina dala rakiju, ja sam dala Filipu da proba iz svoje ruke i kad je uzeo ja sam izašla sa tom čašom kod Toše i tu je nastao haos. Ja sam čula Terzu da se svađa sa Milenom, Aneli je skočila i on me je tu povukao da nisam mogla ni da igram. Nisam znala o čemu se radi dok nisam čula da je u pitanju rakija - pričala je Sofija.

- Aneli je mene vređala, isto me je psovala. Mi smo se posvađali ni zbog čega - rekao je Terza.

- On je meni ni zbog čega izvređao majku i sestru. Ja nisam pravila dramu nego sam plakala i imam pravo na to ako se tako osećam. Imaš pravo sad da me pljuješ i da govoriš da sam ti se trljala jer sam ja to dozvolila - govorila je Aneli.

- Naravno da za ovo neću da skačem kad se naseda na Dačinu priču - rekao je Đukić.

Autor: A. Nikolić