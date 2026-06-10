Strašni sud Lepog Miće: Evo šta je rekao o sinoćnjem haosu na žurki! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Filip Đukić i Bora Santana. Lepi Mića komentarisao je haos koji je sinoć nastao tokom žurke.

- Ja ne znam šta je razlog ovoga? Niko nije u vezi, a svi svima daju za pravo da budu ljubomorni. Filip je neko u koga je Aneli zaljubljena, a ja mislim da je on čist u situaciji od sinoć. Sofija je rekla da smatra da su u vezi, Terza rekao da nisu, a ona rekla da neće imati nikakav odnos, pa evo danas će opet da vide. Mina i Viktor su dečija priča i dečija igra, a izgleda da mora da dođe do toga da se najstrašnije vređaju da bi rekli šta misle jedno o drugome - govorio je Lepi Mića.

Autor: A. Nikolić