Niko ne može da kaže da sam pogrešio, imao sam materijala: Miki Dudić o suočavanju sa Enom i Pejom! Prisetio se kako mu je vređala majku i priznao da li se plaši da će zbog nje ostati bez stana! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji voditelji Anastasija Buđić i Stefan Milošević Panda ugostili su bivšeg učesnika "Elite" Mikija Dudića.

- Solidno, nisam prezadovoljan, a ni razočaran. Klinci su rekli da sam bio super, kao što su i roditelji. Strasti je manjkalo, bile je samo jedna egzotika posle žurke. Apstinencija je učinila svoje jer šest meseci nisam imao ljubavne odnose. Neprijatnost je prošla, video sam da me niko nije osudio, ali i zašto bih kad sam slobodan? Ja sam inače dosta aktivniji, volim da ulazim u veze, ali sam pred ulazak izašao iz veze i bio sam pod utiskom - govorio je Miki.

- Je l' se udala ili imaš šanse? - pitala je Anastasija.

- Taman posle, mene je to tamo prošlo. Mislio sam da će da pošalje neku čestitku ili da signal, ali sam onda pretpostavio da neko postoji - rekao je Miki.

- Gde je zapelo sa Sarom? Mislili smo da ćeš da je smiriš - rekla je Anastasija.

- Sara se lako zaljubi, ali Miki teško i teško ulazim u veze. Sari fali emotivna zrelost. Ja da sam imao neke namere sa njom bio bi neki uvod dok se situacija nije dogodila. Ne planirano je bilo, sve sam radio spontano. Ja sam malo više popio, izgubio se - govorio je Miki.

- Da li si se čuo sa Pejom i da li ste imali priliku da razgovarate? - pitao je Panda.

- Mene je Peja dočekao sa majkom, mojom ćerkom i sinom. Jedva je čekao da me vidi, kao i ja njega. Znao sam da mi nije previše zamerio, ja sam iskren i bolja je surova realnost nego upakovana laž. Ja sam se zabrnuo šta može da mu se odigra kroz život jer sam i ja imao loše izbore. Ja sam rekao da se nadam da ću da pogrešim u proceni i to sam video po izlasku. Oni se super slažu, ona je dobra i brižna prema njemu. Pred moj ulazak su se pomirli i video sam da je to iskrena ljubav. Ja sam stvorio sliku da je Ena temperamentna i da to može da se pretvori u dramu i haos - govorio je Miki.

- Ena i Peja su gostovali zajedno i bilo je zvučno kad ai pozdravljao i govorio da ti Ena još nije snajka. Kako su to doživeli? - pitao je Panda.

- Napravi se od muve slon. Ona je potencijalna snajka. Ja ne mogu da se zamerim sa bratom, a pogotovo zbog kvadrata jer mi živimo jedno za drugo. Ja sam rekao da mora da se bira sa kim se stvara porodica i ko će sutra da bude brat i sestra mom detetu. Ja sam naveo primer šta može da se dogodi, a ne da želim u stan. Lako ćemo mi da se dogovorimo - pričao je Miki.

- Da li si se čuo sa Enom? - pitala je Anastasija.

- Nismo stigli, nisam stigao ni da se odmorim. Pričao sam sa Pejom kad je dočekao. Ena je sposobna žena, ima dete, čuo sam da je dobra majka, da dobro kuva, ali sam čuo i da voli da izlazi i da voli da banči. Ona je imala niz uvreda na račun majke, tu se čovek pokaže. One je izgovarala morbidne stvari. Ja sam skroio mišljenje o njoj i o njenom karakteru. Niko ne može da kaže da sam pogrešio, imao sam materijala. Imao sam osnove sve ovo da kažem, pa neka me demantuju - rekao je Dudić.

Autor: A. Nikolić