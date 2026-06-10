Bio je svestan, ne znam što nije reagovao drugačije: Miki Dudić ne može da veruje šta su Filip i Sofija radili Terzi iza leđa, žestoko opleo po njima! (VIDEO)

Nije ih štedeo!

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji voditelji Anastasija Buđić i Stefan Milošević Panda ugostili su bivšeg učesnika "Elite" Mikija Dudića.

Miki je prišao o haosu koji se desio sinoć između Aneli Ahmić i Borislava Terzića Terze.

- Čudno mi je da se to desilo sa Sofijom jer je Filip dobar drug Terzi. On jeste utorak dečko, ali je mene to iznenadilo. Filip nije bio oduzet od alkohola, bio je svestan. Filip i Aneli imaju emocije, pokušao sam da pričam sa njim o tome, ali je izbegavao. Filip je bio u svesnom stanju i ne znam što nije reagovao drugačije i odgurnuo je. Sofija je kvarna, niej fer prema Terzi jer je on bio tu za nju i maksimalno se zalagao kao muškarac. Sazano je za Daneta, to je poražavajuće, a opet joj je dao šansu i čovek ne može da ugasi emocije na dugme. Ona je to pokazala i sa Milanom Stojičkovićem kad mu je gurala kuglice u usta. Ona je pokazala da voli komplikacije da pravi Terzi, a sa Danetom je demolirala sve - govorio je Miki.

Autor: A. Nikolić