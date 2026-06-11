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Velika majka, ne zna kad joj je dete rođeno: Ena Čolić demolirala Aneli Ahmić jer ne zna godinu u kojoj je donela Noru na svet (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Četvrtoplasirana superfinalistkinja "Elite 8", Ena Čolić, javno je putem svog tiktoka urnisala Aneli Ahmić, a evo i zbog čega!

Pre nekoliko dana, javnost je brujala o tome da Aneli Ahmić ne zna koje godine joj je dete rođeno, tačnije, ćerka Nora, kada je o tome razgovarala sa Borom Santanom.

- Nora je rođena u 15.30, 19. drugog u 15.30 ili u 15.15? - pričala je Aneli.

- Koje godine - pitao je Bora.

- 2023. Jeste... 2022. - nabadala je Aneli.

- Koliko godina ima ona - pitao je šokirano Bora.

Foto: Pink.rs

- Pet godina... Bože godine sam pobrkala, 2021. da - zaključila je Aneli.

Ovim povodom, na svom tiktok nalogu, u lajvu, oglasila se Ena Čolić, koja je odgovarala na pitanja korisnika ove mreže, pa je tako žestoko oplela po Ahmićevoj.

- Da osoba koja je velika majka, koju sam ja vređala da je nikakva, ne zna kada joj je dete rođeno, te stvari moraš videti...Moraš videti kada je neko sponzoruša, moraš videti kada je neko nisko moralan, moraš videti i kada neko ima crni humor - govorila je Ena u svom tiktok lajvu.

Autor: pink.rs

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