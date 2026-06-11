Ne viđam ćerku jer joj je majka utuvila u glavu DA SAM LOŠ: Ivan zaurlao na Aneli zbog naslednice Lene i Goce Tržan: Što mu tražiš pare ako mu ne daš dete?! (VIDEO)

Karambol na sve strane!

Naredno pitanje voditelj Milan Milošević u emisiji "Pitanja gledalaca" pročitao je Ivanu Marinkoviću.

- Možeš li ti da se brineš za sebe koliko si i šta dao svojoj deci, šta si im ti kupio, a ne za druge - glasilo je pitanje.

- Ja se uopšte neću pravdati, ja uredno plaćam sve što treba i kada su Lena i Željko u pitanju, ali nemam nameru da se pravdam kada je ta tema u pitanju - rekao je Ivan.

- Govori kako će svaki otac da brani ćerke, ja sam ga pitala da li hoće da kupimo Nori stan on je rekao ne. Ja u taj stan ne bih ušla dok Nora ne napuni 18 godina. Ovde je sebe predstavljao kao dobrog oca. On je taj koji je, kad sam postavila Asminu pitanje, prvi je skočio i rekao kako me nije sramota da postavljam to pitanje - rekla je Aneli.

- Aneli je l' si mu rekla da neće videti dete? Što mu onda tražiš pare? Mene to nervira, bilo bi me sramota da tražim pare. Nažalost, vi majke imate tu mogućnost da je*ete muževe, ja nisam ćerku video sedam godina jer joj je majka utuvila u glavu da sam loš - izneo je Ivan.

- On daje za devojku od 19 godina 100 evra, pa je l' to normalno - čudila se Aneli.

- Se*em se svim majkama u usta koje imaju mogućnost da time što su staratelji dece da odvajaju decu od drugog roditelja. Podsetiću, podržavao sam Aneli i Asmina kada je Mića govorio da treba da izađu kao roditelji odavde. Što se tiče moje dece, vodim računa onoliko koliko mislim da treba i koliko mi se dozvoljava - rekao je Ivan.

- Piš*ivih sto evra trošiš na alkohol - urlala je Aneli.

- Ti trošiš na dr*gu, ko ste bre vi da vam se pravdam?! Kada sam se razveo od žene, prihvatio sam činjenicu da stan u kom smo živeli, dam svojoj ćerki taj stan - rekao je Marinković.

- Kako je Ivan vešt manipulator, prebacio je priču na Terzu. Da, Terza će imati raspravu sa Aneli i treba da ima, ali nije sada bilo pitanje Terza. Druga stvar koju je uradio, prebacio je na Asmina, da bi Aneli krenula da se raspravlja sa Asminom. Ovo pitanje je vezano za tebe...Svojoj deci nije davao, a vezano za odnos s njegovom decom, čuli smo šta priča Goca...Ti potenciraš od sedmice, reći ćeš ti to sve jednog dana, ali ništa neće da opravda to što si mogao da učestvuješ, ovde smo čuli da je neko platio unazad tvoje alimentacije - rekao je Anđelo.

- Pa je l' su moja deca učesnici ovde piz*urino jedna?! Ti se razumeš u alimentacije je*em ti mamu u pi*ku onu raspalu, sedi, za decu ne komentariši ti - skočila je Kačavenda.

- Ne razgovaram s majkama koje šm*ču, pali! Dalje, šta sam hteo da pričam o Ivanu Marinkoviću, svakom se meša u roditeljstvo... - rekao je Ranković.

- Kakav sam otac?! Evo podržavam ono što mi je Asmin rekao, stojim iza toga, kada bude imao svoj odnos sa detetom, da će da da, a da li će da uradi, ja to ne znam. Mi kao očevi koji nemamo prava, imamo zakonske obaveze. Šta će on (Asmin) da radi, mene to ne zanima, boli me ku*ac. Ne podržavam tvoju kvarnoću da posle tri meseca od obaveštavanja da nećeš dati da vidi ćerku, da mu tražiš pare za stan, to je kvarno - rekao je Ivan.

- Je l' sam ga ja nagovorila da kaže da bi voleo da crknemo Nora i ja, da li sam ga ja nagovorila da priča u izolaciji da ga ne zanimamo ni Nora ni ja?! - rekla je Aneli.

- Ma m*š budalo, ko si ti da ti se ja pravdam?! Evo ništa nisam dao, šta te boli ku*ac. Ali evo, šta si ti dala Nori?! - rekao je Marinković.

- Sve sam joj dala - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić