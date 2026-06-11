Instruirala ju je jer imam dete s Miljanom: Ivan Marinković umalo zaplakao zbog ćerke, progovorio o Goci Tržan i Leni: Od kad sam dobio Željka IMAM PROBLEME (VIDEO)

Umalo zaplakao!

Ivan Marinković našao se u Odabranima sa Stanijom Dobrojević, pa joj je tako objasnio zbog čega ima problem sa viđanjem ćerke Lene, koju je dobio u braku sa Gocom Tržan.

- Sve što sam mogao, kada sam bio najbolji otac na svetu, bio sam stvarno najbolji otac, o tome svedoče svi naslovi u novinama...Da li ti znaš s kim ja imam drugo dete?! Je l' možeš da povežeš neke stvari - pitao je Ivan.

- Da, mogu da povežem, da je sramota prvu ženu - rekla je Stanija.

- Je l' sam ja kriv za to?! Je l' to znači da ja treba da budem zabranjen kao otac i da se to mojoj ćerki govori?! Moja ćerka je instruirana od tog trenutka, da je to sramota i katastrofa i ja od tada imam probleme koji traju godinama. Je l' sam kriv nešto?! Jel' sam ubio nekoga, je l' sam prebio nekog, jel' sam im oteo pare, ukrao nekome?! - rekao je Ivan.

- Onda se postavlja pitanje kakav si otac drugom detetu - rekla je Stanija.

- Najbolji, super imam odnos sa Željkom, svaki put sam u Nišu kada izađem...Ko je kriv za to, ja ili njena majka?! - urlao je Ivan.

- Razumem i ženu, ušao si u rijaliti, napravio sr*nje - rekla je Stanija.

- Razumeš?! Je l' dete krivo za to što ja ne mogu da doživim kao otac da se moj sin i moja ćerka uopšte upoznaju jer ja ne viđam svoju ćerku, jer ona neće jer je sramota što je to Miljanino dete?! Sada vidi ko je tu kriv, ja nisam odustao nijednog trenutka, niti sam više ikada išao, niti mi je palo na pamet, da idem na sud i da se blamiram. Uvek sam govorio: "strpljen, spašen" - rekao je Ivan.

- Razumem i to, evo veruj mi razumem - rekla je Stanija.

- To je strašno, pa to je strašno...Kako te nije sramota to da kažeš?! Deca su deca, ja mogu još petoro da napravim, kakve veze to ima sa mojom prvom ženom...Miljana je u prenosu na Pinku izjavila da sam ja Ivan N.N., znaš koji je to moj životni poraz - rekao je Ivan.

- Znaš zašto?! Zar nije logično da kada dobiješ dete ostaneš uz ženu - rekla je Stanija.

Autor: Nikola Žugić