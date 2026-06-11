Dala mi je pre tebe: Bora Santana priznao da je bio s Milicom Veličković, pljušte uvrede između njega i Terze (VIDEO)

Obezbeđenje u pripravnosti!

Sukob Mine Vrbaški i Viktora Gagića prekinula je svađa Borislava Terzića Terze i Bore Santane, u kojoj su pljuštale uvrede na sve strane.

- Došao iz pi*ke materine - rekao je Bora.

- Šta još?! Platićeš debelo - rekao je Terza.

- Je*aću ti mamu...Idemo kod Daneta zajedno Sofija u Makedoniju. Dete neću da ti je*em, jer nije tvoje - rekao je Santana.

- Opet ćeš da dolaziš da me moliš. Možeš da dođeš da mi pogledaš ja*a, pošto mi nešto varniče...E, ovako, sada ću da kažem šta je pričao za Minu, rekao je da je ku*va, da je nije je*ao ko nije pitao. Pomeri jezik da parkiram ja*a - rekao je Terza.

- Je l' mi je dala Milica pi*ke?! Pa jeste, pre tebe - rekao je Bora.

- To je tvoja drugarica, pričaj samo... - rekao je Terza.

Autor: pink.rs