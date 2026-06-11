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DOKAZALA DA GA VIDI KAO MENSURA: Pogledajte čega se Mina setila u cik zore, želela da kaže Viktoru isto što je nekada i Ajdarpašiću (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić/Pink.rs/A. Nikolić ||

Šok za šokom!

Mina Vrbaški ležala je u krevetu u hotelu, pa je tako tokom razgovora sa Borom Santanom i Aneli Ahmić se prisetila rečenice koju je, kako kaže, zaboravila da kaže, ali je ona upravo mnogima zaparala uši.

- Jao, ja zaboravila onu najbitniju stvar da kažem, sećaš se moje rečenice: "Čekaće te Porše", žao mi je što je nisam ponovila i sada - rekla je Mina.

Ova rečenica mnogima je privukla pažnju, s obzirom na to da je, naime, tokom učešća u trećoj sezoni rijalitija "Zadruga", Mina bila u vezi sa Mensurom Ajdarpašićem, kada je tokom jedne od najskandaloznijih svađa sa njim iskoristila ovu rečenicu kako bi ga isprovocirala, a on tom prilikom napravio karambol u spavaćoj sobi.

Podsetimo, često se tokom ove sezone pričalo i šuškalo o tome da li Mina zapravo gleda na Viktora kao i na Mensura, da u njemu vidi bivšeg, a on je u nekoliko navrata dobio i pitanje vezano za njega, a šta je želela Mina ovim da postigne, ne preostaje nam ništa drugo, no da saznamo.

Autor: Nikola Žugić

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