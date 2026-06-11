Mnoge maske su pale: Maja i Alibaba ratovali cele noći, Aneli priznala emocije prema Đukiću, a evo u kakvom su odnosu Anđelo i Stanija!

Noć iza nas obeležila je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević dao je sve od sebe da raskrinka takmičare do srži.

Prvo pitanje bilo je za Maju Marinković. ﻿﻿﻿

- Kako komentarišeš što Carev ćale nije nikada negativno komentarisao Maju - glasilo je pitanje.

- Nemam pojma, on možeda nema društvene mreže. Možda su se od muke oglasili. Uopšte me ne zanima ni on ni njegov ćale - rekao je Asmin.

U toku emisije ''Pitanja gledalaca'',voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje Aneli Ahmić.

- Kako komentarišeš žal Luke i Anite, njen za Filipom, a njegov za tobom jer je sve jasno da rade kako bi ste se posvađali? - glasilo je pitanje.

- To se jasno vidi kao dan. Svako komentarisanje mene i Filipa.. To je ono što on poziva glasače da ne glasaju za mene. Oni konstantno pokazuju žal. Boli ga to što Filip i ja imamo neku priču. Mi se ljubimo ali ne sa jezikom. Polkazuju stalno sujetu. Ne prestaju da pričaju o meni. Luka je taj koji ne može da sakrije bes kad sam ja u pitanju. Pokazuju koliko su sujetni i koliko ih ja bolim. On je jedna obična slina, on je curica, a ne muškarac. Ona je ta koja vređa sve nas zbog njega - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Anđelu Rankoviću kako bi prokomentarisao rat Anite Stanojlović i Luke Vujovića sa Filipom Đukićem i Aneli Ahmić.

- Anita nije bila prihvaćena u toj vezi, Luka iz milion razloga zbog tog prijateljstva...Ja se sećam kada je on pričao, ovde je bio, da imaju najveću podršku - rekao je Anđelo.

- On pokušava da nas ogadi jer zna da je naša veza deset puta bolja od njegove sa Anitom - skočio je Luka.

U toku emisije ''Pitanja gledalaca'',voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje Luki Vujoviću.

- Luka od jedan do deset jedva čekaš da izađeš da prevrtiš gledaš s*ks Anite Bajadere i Filipa, ahahaha - glasilo je pitanje.

- Neću gledati. Jedino što ću gledati su naše lepe uspomene - rekao je Luka.

Naredno pitanje voditelj Milan Milošević u emisiji "Pitanja gledalaca" pročitao je Ivanu Marinkoviću.

- Možeš li ti da se brineš za sebe koliko si i šta dao svojoj deci, šta si im ti kupio, a ne za druge - glasilo je pitanje.

- Ja se uopšte neću pravdati, ja uredno plaćam sve što treba i kada su Lena i Željko u pitanju, ali nemam nameru da se pravdam kada je ta tema u pitanju - rekao je Ivan.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Dači Virijeviću kako bi prokomentarisao odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Ovo je sve zbog Sofije...Ovo što sam ja rekao, nisam hteo da pričam jer ja za to nema dokaza. To traje već 20 dana, ja sam Maju juče pitao zbog čega je nastala svađa, rekla mi je zbog Sofije...Sofija je meni rekla, citiram je: "Asmin više ne nosi masku za spavanje, pogleda svakoga kako treba, nije više u kandžama" - rekao je Dača.

Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Asminu Durdžiću.

- Rekao si da je Hana namerno rekla za Neria i prevaru jer želi da bude žrtva. Da li to isto važi za Aneli i tebe jer Aneli ne bi imala priču osim da si je ti prevario i ostavio. Ti si obezbedio priču iznošeći svaki Stanijin korak i vašeg zajedničkog života. Tako je ona sklopila priču prevarene žene. Ona je potvrdila dogovor rečima: ,, Vidiš Asmine šta nam rade'' - glasilo je pitanje.

- Aneli je iskoristila priču da uđe u rijaliti. Hana je isto iskoristila za Fifi. Iskroristila je tu priču za Neria. - rekao je Asmin.

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", dao je reč Staniji Dobrojević, kako bi prokomentarisala sukob Matore i Asmina Durdžića.

- Ovo je meni bilo očekivano, ja sam iskusan rijaliti igrač, ulazim sama za sebe, nikakvi dogovori i pregovori. Pukli su, raspali su se - rekla je Stanija.

- Čovek mi je prišao i rekao da je svestan da bi narod podržao dva roditelja, ali kada je nastao sukob, da bi uterao Staniji ku*ac, smuvao je Maju - rekla je Matora.

Voditelj Milan Milošević podigao je Maju Marinković kako bi prokomentarisala odnos sa Asminom Durdžićem.

- Ja verujem Dači da su određene stvari istinite. Ti imaš pravo da se sprdaš sa njihovim mozgovima. Ti kad si mi donosio čokoladice, kad je on bio sa Aneli i drugim devojkama, mene on tada nije interesovao - rekla je Maja.

- Zaboravio sam najbiniju rečenicu. On je meni govorio da Staniju toliko voli da će oprati vezu sa tobom i da će on biti taj koji je prevario da je opere od uloge ljubavnice - rekao je Dača.

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Asminu Durdžiću.

- Da li ti je žao svih reči koje si izgovorio Staniji?! Znaš da nema nazad i da će te realnost spucati kroz par nedelja - glasilo je pitanje.

- Da li ti je žao svih reči koje si izgovorio Staniji?! Znaš da nema nazad i da će te realnost spucati kroz par nedelja - glasilo je pitanje.

U toku emisije ''Pitanja gledalaca'',voditelj Milošević pročitao je pitanje Aneli Ahmić.

- Kako jedna brižna majka može da zaboravi datum i godinu rođenja svog rođenog djeteta? - glasilo je pitanje.

- Neka pričaju šta hoće, zbunila sam se. Kod mene je ta kartica. Zbunjena sam, mama mi više puta ponovi kad sam zvala astroloiga - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Maji Marinković.

- Da li si se rešila lemura kako ti je Asmin zahtevao - glasilo je pitanje.

- Lemura?! Rekao mi je da ih odnesem u radionicu, ja sam to i uradila. Sve mi je u tome, možda bih imala dve da furam, jer su mi sve u tome - rekla je Maja.

U toku emisije ''Pitanja gledalaca'',voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje Aneli Ahmić.

- Nije Terza pilence kao tvoj brat koji sme da udara samo žene i dečačiće - glasilo je pitanje.

- Nikada u životu moj brat nije nekoga udario. Moj brat je jedan veliki gospodin. Nikada nije digao ruku ni na jednu ženu - rekla je Aneli.

Sledeće pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Mini Vrbaški.

- Rekla si Bori Santani da kada bi iznela jednu stvar o Viktoru niko ga više ne bi pogledao, o čemu se radi - glasilo je pitanje.

- Kao što je on rekao juče, tako imam i ja... - rekla je Mina.

Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje Maji Marinković, a potom Anđelu Rankoviću i Staniji Dobrojević.

- Alo institucijo, klečiš, moliš i nudiš s*ks samo da te ovaj ne ostavi. Da li si Majo ti realna?- glasilo je pitanje.

- Nisam nikada molila. A to da sam institucija to su u pravu - rekla je Maja.

Sledeće pitanje voditelj emisije "Pitanja gledalaca", Milan Milošević, pročitao je Filipu Đukiću.

- Šta bi rekao da znaš da je Aneli na intervjuu izjavila, citiramo: "da Filip kesu navuče na sebe, ja bih ponosno s njim šetala" - glasilo je pitanje.

- Možda mora da ode kod očnog...Ja sam navikao ljude na stajlinge moje i to, pa im je zato kao "uvau" - rekao je Đukić.

Sukob Mine Vrbaški i Viktora Gagića prekinula je svađa Borislava Terzića Terze i Bore Santane, u kojoj su pljuštale uvrede na sve strane.

- Došao iz pi*ke materine - rekao je Bora.

- Šta još?! Platićeš debelo - rekao je Terza.

Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje Maji Marinković.

- Kako komentarišeš što Taki jedva čeka Maju da odvede kući i da jedva čeka da te vidi u superfinalu i da te sretne? - glasilo je pitanje.

- MAja odlučuje da li će neko da je vodi kući. Glupo mi je da se takmičim sa Takijem gde Maja ide. Taki može da mi kaže šta god želi. Ima pravo da mi kaže šta god poželi ali fizički kontak ne opraštam ni Mustafi - rekao je Asmin.

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Aneli Ahmić.

- Izljubomorisala si na Sofiju što je samo dala piće Filipu, a on ti nije ništa, šta je Sofija onda trebala da uradi kada te je njen dečko nosio na žurci Velikog šefa, a da ne pričamo kako se trljao o tebe - glasilo je pitanje.

- Imaju pravo to da tumače tako, jer je Terza danas rekao da sam mu se trljala...Ovo su ženomrzci! Filip je meni niko i ništa trenutno, tako će i ostati, samo je neko ko mi se sviđa. Da, ima pravo Sofija da zamera te stvari, ali meni Sofija nije dala utisak ni kada smo provodile vreme i pričale da joj je stalo uopšte do Terze, nego je zasmejavala i sprdala se, dok sam joj ja govorila da mi se Filip sviđa - rekla je Aneli.

Uroš Stanić je iskoristio priliku da isprovocira Maju Marinković i Asmina Durdžića.

- Us*ravam se u živote poslednjih mesec dana - rekao je Uroš.

- Tata treba da častiš - rekla je Maja.

Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Asmina Durdžića, a potom za Viktora Gagića.

- Dokle će Asmin dozvoljavati Mariji da ga maltretira? I zašto si u vezi u kojoj nema grama ljubavi i poštovanja? - glasilo je pitanje.

- Mislim da ona ima ljubav. Poštovanja nema ali radimo da bude bolje. Bilo bi sve drugačije da ona nije toliko ljubomorna. Bilo bi bolje kad bi mi malo više verovala - rekao je Asmin.

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Bori Terziću Terzi.

- Terza, hipotetički da znaš da te Lukina majka pljuje u svakom živom intervju, da li bi i dalje lagao za Luku, kao što si potvrdio Lukinu lažnu priču - glasilo je pitanje.

- Uvek ću biti na Lukinoj strani, ja sam rekao da je ispao problem oko paradajiza, ali da je Aneli provocirala i sve vreme dobacivala. Poštovanje prema Biljani, Luka je moj drug i to je to - rekao je Terza.

Autor: N.P.