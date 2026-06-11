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Preko glave im njegove foliraže: Đukićeva podrška hitno reagovala i osula rafalnu paljbu po Luki! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Haos na mrežama!

Odnos Luke Vujovića i Filipa Đukića već mesecima iza nas sve više i više kulminira i netrpeljivost je sve jača, ali čini se da Luka mnogo više koristi svaku priliku da oplete po bivšem drugu nego što to radi Filip.

Ipak, po svemu sudeći se da ljudi koji vole i podržavaju Filipa Đukića više ne mogu da ćute na Lukine laže i foliražu, te su tako rešili da se oglase i da ga oštro demantuju.

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Na video snimku koji je objavila Filipova podrška našao se razgovor Luke Vujovića i Anite Stanojlović u kom Luka ubeđuje Anitu da je Filip imao emocije prema njoj iako je Filip više puta sam istakao da to nije tako.

Foto: Pink.rs

- Sad će nju Luka naučiti šta mora da govori i koje opcije da nam predloži. Najjača mi je ova da je Filip imao emocije prema njoj. Ne znam do kada će se praviti da ne razumeju šta je Filipu smetalo? Dakle, nešto što Filip najviše mrzi je laž. Ti si ga slagao i izdao. Ne možeš njegove druge kombinacije uspoređivati sa ovim što si uradio sa Anitom, a mislim na tu priču muvanje, pa poljubac. Filip nije ušao u vezu sa njima nakon poljupca, a ti si odmah nakon poljupca ušao u vezu što znači bilo je neko duže muvanje, a priznali ste više puta da ste se muvali mesec dana. Te ostale djevojke koje on nabraja Filip nije tada bio sa njim u nekom odnosu nego sa Anitom. Molim vas recite mi da sam dobro objasnila - napisala je Filipova adminka.

Mnoge je iznenadilo upravo to što se ovaj snimak našao i na Filipovom zvaničnom Instagram profilu, što je jasan znak da se očigledno i Filipova porodica slaže sa opisom ovog klipa.

Kako će Luka Vujović reagovati kad za ovo sazna, ostaje da pratimo.

Autor: N.P.

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