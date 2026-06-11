NA PUTU KA GINISU! Bivša učesnica ZADRUGE čeka peto dete, sad otkrila i pol bebe! (VIDEO)

Pevačica i bivša učesnica rijaliti programa "Zadruga 3" Nina Babić ponovo je u drugom stanju. Ona i njen suprug čekaju peto dete.

Srećnu vest podelila je sa pratiocima na društvenim mrežama, a čestitke ne prestaju da stižu.

- Možda sada deluje teško i haotično, ali jednog dana ćemo gledati ovu sliku i biti ponosni na sve što smo prošli zajedno. Uz Božiju pomoć, ljubav i našeg anđela baku koja nas čuva odozgo i ova mala peta sreća će doći baš tamo gde pripada, među svoje - napisala je Nina Babić povodom vesti da sledi proširenje njene porodice, a sad se oglasila snimkom putem kojeg je otkrila kog je pola beba.

- Naša priča dobija novo poglavlje. Posle tri princeze i jednog princa, stiže još jedan mali princ - napisala je Nina u opisu emotivnog snimka otkrivši da će njihova porodica postati bogatija za još jednog dečaka.

Nina i njen muž imaju ima dečaka i tri devojčice.

Podsećamo, ona se takmičila u trećoj sezoni "Zadruge". Nakon izlaska iz rijalitija posvetila se porodici i povukla iz javnosti. Ona je sada crnka, dok je tokom učešća u "Zadruzi" bila plavuša.

Autor: Pink.rs