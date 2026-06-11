Ostaviće me jer volim ženu? Dragana na ivici suza jer otac zbog Matore neće da čuje za nju, sve sluti na kraj ove ljubavi! (VIDEO)

Matora spremna na raskid!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" Ivan Marinković nadovezao se na svađu sa Stanijom Dobrojević koju je imao pre reklama.

- Ona verovatno smatra da je Gocu sramota jer nisam stupio u brak, ali ne. Moja ćerka je imala 17 godina, bila je jako zrela i kad sam nju pokušavao da spojim sa Željkom govorila mi je: "Ja nemam brata", vrlo je jasno da je i nju sramota jer ima brata. Za to ne mogu da budem ja kriv nego neko ko je njoj objasni da tako treba da bude. Otac da napravi šestoro dece ko bi mogao da kaže da nema brata ili sestru? - govorio je Ivan.

- Kako se on sad vadi na patetiku - rekla je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević pročitao je pitanje koje je bilo za Draganu Stojančević.

- Ako te toliko boli što ne pričaš sa ocem zašto ne ostaviš Matoru? - glasilo je pitanje.

- Roditelji ne određuju sa kim ću da budem, nadam se da će to da bude okej. Kad izađem idem kod svog oca, znam da je sad ljut, ali neće da se odrekne ćerke. Majka me je ovde ispratila sa porodicom, poslali su mi sve za rođendan, a ako su oni uz mene znam da će da bude i otac. Ne želim da pričam o ovome... Rešiću kad izađem, znam da sam mu i dalje miljenica. Mene će da ostavi otac jer volim ženu? To su gluposti. Moj otac mene voli i biće uz mene - govorila je Dragana na ivici suza.

- Tvoj otac neće promeniti mišljenje. Nije te se odrekao, samo je prekinuo komunikaciju sa tobom - rekao je Mića.

- Njena porodica je seljačka kao i moja. To su ljudi drugačijih shvatanja i to im nije prirodno i nikad to neće prihvatiti. Matora je svesna tih stvari. Komplikacije će da se dese posle rijalitija, mora da ode kod svojih roditelja. Ona voli svoje sestre, tu decu i to je jedna stvarno opuštena porodica za koju nemam da kažem ružnu reč. Ove stvari oni neće nikad u životu. Mislim da je njen otac jako tužan - dodao je Janjuš.

- Majka je prihvatila to, mislim da će isto tako i otac. Ona je rekla da nije prihvatla, ali ona želi da ja budem srećna - rekla je Dragana.

- Matora je poštena i rekla je da ako ne želi da izgubi roditelje da treba da je pusti - rekao je Janjuš.

- Ne slutim kraj, ali njoj je najteže. Gledali ste me u toksičnim odnosima, ali sad sam našla nekog ko mi je sroda duša. Nadam se, ona se nada, a opet kad planiram budućnost to su teške stvari. Nadam se da će otac da progovori sa njom

Autor: A. Nikolić